Валерий Минец: Только сопротивление! 4 23.08.2017, 10:16

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Противостоять оккупации нашей страны Россией нужно уже сейчас – всеми возможными способами.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил один из лидеров демократической оппозиции, представитель БНК в Лиде Валерий Минец.

По его словам, предстоящие учения «Запад-2017» несут непосредственную угрозу независимости Беларуси:

— Не нужно быть экспертом, чтобы понять, чем могут закончится эти маневры. Ответ лежит просто на поверхности — по аналогии с печально известными учениями в Абхазии, Крыму, Приднестровье, у границ Украины. К тому же, есть сведения, что на высшем уровне есть договоренность о расположением на территории Беларуси российских сил противовоздушной обороны. Есди добавить к военным причинам экономические — получаем полную вассальную зависимость Лукашенко от Путина, то становится понятным, что Россия не станет выводить весь контингент войск. Это простые последствия измены Беларуси со стороны сегодняшних нелегитимных властей.

Активист уверен, что противостоять оккупации можно и нужно:

— В первую очередь, сейчас необходимо информационное сопротивление. Акции, митинги, листовки — что угодно! Надо понимать, осмысливать, что война России против Беларуси уже идет, меняются только фазы этой ползучей агрессии. Мы помним, как развивались события в Украине, поэтому лично я абсолютно в этом вопросе согласен с Зеноном Позняком: отсутствие сопротивления позволит международному сообществу воспринять вооруженную оккупацию независимого суверенного государства как добровольный аншлюс. Поэтому нужно проводить, насколько это возможно, работу с силовиками, солдатами, офицерами чтобы хотя бы часть из них встала на нашу сторону при развитии худшего сценария событий. Только сопротивление! Информационное, силовое, партизанское. Нам нужно любыми способами не допустить оккупации.

Валерий Минец напомнил о приближении важной для белорусских патриотов даты — годовщины победы под Оршей. В этот день в Минске пройдет акция протеста против совместных с Россией военных учений.