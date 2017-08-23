Активист Виктор Козлов: Буду идти до конца в поисках правды 3 23.08.2017, 13:41

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Виктор Козлов

Гомельский активист решил снова встретиться со лжесвидетеляими из ОМОНа.

Заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич оставил без удовлетворения жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в гомельском регионе Виктора Козлова на постановление районного суда о «громкой, нецензурной брани» в общественном месте. Интрига кроется в том, что 67-летний мужчина после онкологической операции на легких потерял голос и не только кричать на улице, разговаривать в повседневной жизни вынужден только шепотом, сообщает сайт gomelspring.org.

25 марта Виктор Козлов вместе с профактивом планировал участвовать в Марше протеста «нетунеядцев» в Гомеле. Рано утром по пути на остановку его задержали омоновцы полка патрульно-постовой службы УВД Гомельского облисполкома Александр Сердюк, Роман Хурбатов и Александр Семченко. Сначала отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток провел за решеткой.

«Для меня этот суд был связан с моральными страданиями», - шепчет Виктор Козлов. После перенесенной онкологической операции я потерял голос. Я принес в суд медицинское заключение, в котором указано, что во время операции был сделан порез мышц гортани. И все равно судья не поверила. Думаю, она защищает омоновцев, которые меня задерживали и потом лжесвидетельствовали против меня в суде.

Омоновцы полка патрульно-постовой службы УВД Гомельского облисполкома Александр Сердюк, Роман Хурбатов и Александр Семченко в суде

В рапортах милиционеры написали: 25 марта они охраняли общественный порядок. Ехали на служебном «бобике» по улице со скоростью не более 20 км/ч и услышали, что идущий по тротуару мужчина громко кричал, ругался матом. Они, конечно, остановились, предупреждали гражданина, но тот на замечания не реагировал. Такие же показания стражи порядка дали и в суде.

«Судья отвергает показания Козлова о том, что он не ругался громко матом, так как они противоречат показаниям сотрудников милиции», - написала в постановлении судья Гомельского района Тамара Заставнецкая. На предоставленное Козловым медицинское заключение судья отреагировала догадкой – «порез на гортани не исключает возможности говорить и кричать».

Юрист и правозащитник в Гомеле Леонид Судаленко, который помогает пострадавшему добиваться в этом деле справедливости, присутствовал в суде Гомельского района и слышал, как сотрудники ОМОНа, будучи предупрежденными под подпись об ответственности за предоставление ложных показаний, лжесвидетельствовали против Виктора Козлова.

Что касается судебного постановления, юрист добавил, судья не имеет права отдавать приоритет свидетельским показаниям сотрудников милиции, тем более, мотивировать судебное постановление сомнениями и догадками, как это произошло в деле независимого профсоюзника.

Виктор Козлов готов "идти до конца" в поисках правды. Он не исключает, что после Верховного суда снова встретится с лжесвидетелями и так называемыми правоохранителями в суде - на это раз по его иску о взыскании морального вреда.

23 августа 2017 года он направил еще одну жалобу, на этот раз лично председателю Верховного суда Валентину Сукало.