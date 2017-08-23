Татьяна Северинец: Форму вводят, чтобы пополнить чей-то кошелек 8 23.08.2017, 13:45

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Татьяна Северинец

Фото: bchd.info

Лучше всего – просто игнорировать абсурдные приказы властей.

Об этом сайту Charter97.org заявила бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец, комментируя то, что в школах обязали родителей закупить к новому учебному году обязательную школьную форму:

- Я выросла в то время, когда у нас была обязательная школьная форма. Если же не было формы, то мы носили юбки и рубашки либо платье.

Я считаю, что какой-то дресс-код в школе должен быть, но не в виде «обязаловки» в то время, когда родителям детей прокормить не за что. Сегодня, судя по всем показателям, власть сама по себе, а люди сами по себе. Правительство что-то себе придумало, а белорусы должны исполнять и подчиняться. Я вот на это давление ответила бы одно: отправила бы куда подальше эти приказы и тех, кто их придумывает. Никто не погонит со школы.

Еще раз хочу подчеркнуть, что дресс-код в школе быть должен, но родители сами должны решать, что им по карману. Вот и все.

Все остальные изменения, например, про начало уроков с 9 утра, - это не какие-то нужные «реформы», а придуманные, высосанные из пальца, чтобы что-то сделать и «засветиться» для начальства. Это все чушь, которая сотрясает бедные школы, напрягает родителей и в очередной раз вызывает горький смех над властью, которая сама всячески провоцирует, чтобы над ней смеялись. Очевидно, что люди не воспринимают всерьез все эти приказы и «реформы» последних времен.

- Если есть возможность саботировать нелепые директивы, почему власть все же с таким упорством навязывает школьную форму?

- Знаете что, я не удивлюсь, если станет известно, что эту сферу возглавляет какой-то очень близкий к власти человек, который нашил неизвестно какие формы. Раньше говорилось, что форму будут показывать, давать возможность выбрать. Я не знаю, есть ли сейчас такая возможность у родителей – подобрать форму, которая им нравится.

Одно понятно точно: введение формы пополнит кошелек кого-то из власти. Это тоже самое, как плитку кладут в городах, а она через год-два ни на что не годится — отмывание денег, грабеж населения и очередное принуждение. Я отношусь ко всему этому очень негативно. Все, что вводят под принуждением, вызывает только горький смех.