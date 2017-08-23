Экономист: Как работали люди за еду – так оно и останется 9 23.08.2017, 14:36

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Малограмотные потуги властей не способны изменить ситуацию в экономике.

По словам премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, в ближайшее время в Беларуси «планируют повысить» тарифную ставку первого разряда.

– Никаких экономических оснований для повышения ставки нет, – прокомментировал «Салідарнасці» ситуацию доктор экономических наук Борис Желиба.

– Экономика не подскакивает, так как ВВП «растет» весьма медленно, нет большого роста производительности труда – а это основные факторы, которые обеспечивают рост зарплат в нормальной экономике. Вот и приходится использовать административный рычаг, – отметил экономист.

При повышении ставки первого разряда организации и предприятия автоматически должны будут повысить зарплаты работникам, подчеркивает эксперт. Но, скорее всего, руководители предприятий пойдут более привычным путем:

– Будет вновь сокращаться персонал, сокращаться число бюджетников. А в основном растет зарплата высокооплачиваемых работников – по белорусским меркам. Это директора предприятий, руководящий состав, банкиры – а на периферии как работали люди за еду, за 100-150 долларов, так оно и останется. Чудес не будет.

Экономист обратил внимание, что необоснованное повышение зарплаты ведет к повышению себестоимости продукции.

– И если предприятие хочет какую-то прибыль получить, то оно будет вынуждено повышать цену на свою продукцию. Это даст снижение конкурентоспособности. Не надо думать, что все это просто так растворится. Вот вам командно-административная экономика в действии, – подытожил Борис Желиба.