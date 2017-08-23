В Брестской крепости вспомнили пакт Молотова-Риббентропа 23.08.2017, 16:20

Активисты провели смелую акцию в годовщину подписания соглашения между Гитлером и Сталиным.

В Бресте, на территории Брестской крепости, общественные активисты провели акцию, посвященную 78-й годовщине подписания пакта Молотова-Риббентропа, сообщает Charter97.org.

Акция была направлена на привлечение внимания как жителей Бреста, так и многочисленных российских туристов, посещающих крепость.

«23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В этот день в 1939 году был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, который разделил Европу на сферы влияния, и развязал мировую войну.

В память об этом событии на подходе к Брестской крепости, возле официальных граффити лукашистской пропаганды, появился огромный плакат, напоминающий о роли двух диктаторов в развязывании мировой войны. Именно Советский Союз и фашистская Германия несут ответственность за миллионы загубленных жизней!

Эти факты как раз и замалчивают сегодняшние псевдоисторики России и Беларуси, идя на поводу авторитарных режимов Путина и Лукашенко», - сообщили активисты.