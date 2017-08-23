Андрей Стрижак: К нам в очередной раз залезут карман 23.08.2017, 16:31

Андрей Стрижак

Введение школьной формы — это лоббирование интересов «Беллегпрома».

Об этом отец второклассника, активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак заявил в интервью сайту Charter97.org, комментируя последние школьные «реформы».

- Сегодня в Минске начал работу «республиканский педагогический совет». Есть надежда, что родители наконец получат ответ на вопрос – во сколько отводить детей в школу. Как лично вы относитесь к введению «графика под Колю»?

- Я считаю, что нет ничего хорошего для тех, кто привык ходить в школу к 8 утра, в переиначивании на 9. А учитывая то, что у властей есть склонность менять все потом обратно, судя по образованию: то они вводят 12-ть классов, то 11-ть, то 10-балльную, то 5-балльную систему - это все создает очень нервозную обстановку в школе и отвлекает от самого главного, чем, собственно говоря, школа и должна заниматься — образовательного процесса.

В общем, я отрицательно отношусь к идее переноса начала учебных занятий на 9 утра, потому что более чем уверен, что потом они опять что-то придумают.

- А что вы скажете о том, что в школах обязали родителей закупить к новому учебному году обязательную школьную форму?

- Мне кажется, что введение школьной формы — это лоббирование интересов «Беллегпрома», так как наверняка родителям будет предложена форма белорусского производителя. Учитывая то, какое качество и стоимость у изделий «Беллегпрома», можно сказать, что к нам в очередной раз залезут в карман, для того чтобы оплатить неконкурентноспособную продукцию, которая вообще не должна выпускаться. Уверен, что ребенок в такой одежде будет чувствовать себя хуже, чем если бы он был одет в более хороший, качественный костюм от импортного производителя.

Опять-таки встает большой вопрос по составу костюма, поэтому я считаю, что это нехорошее нововведение, которое является попыткой решения экономических проблем за счет нас в конечном итоге.

Также я считаю и про введение формы для учителей. Есть определенное понятие делового стиля. Практически во всех школах директора во внутренних документах прописывают, что учитель должен быть на работе в одежде делового стиля. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить подобающий вид учителя и таким образом этот вопрос решить.

Вводить какую-то специальную форму для учителей — это абсолютно неразумное решение, потому что, во-первых, это отягощение небольшого бюджета преподавательского состава, а, во-вторых, снова «Беллегпром» будет лоббировать свои интересы и это совсем нехорошо.

- Как вы считаете, насколько нормально вводить подобные изменения из-за прихоти отца одного ребенка?

- Я понимаю, что многие процессы нашей власти не видны для нас, потому что это очень закрытая структура. Мы пытаемся понять что же там происходит по таким отрывочным заявлениям.

Вполне возможно, что у них есть еще какие-то обоснования того, почему нужно начинать учебу с 9 утра, но я считаю, что это ненормально, что у нас вместо того, чтобы повышать качество образования, начинают заниматься вот такими делами и форма становится важнее содержания, в том числе и школьная форма становится важнее того, что дают в школе.