Акция 8 сентября: Сохраним Беларусь неделимой и независимой 24.08.2017, 11:10

Акция предупреждения пройдет 8 сентября в Минске в 19.00 на Октябрьской площади.

- В нашей стране в Великую Отечественную погиб каждый четвертый белорус. Много разрухи и горя принесла та война. В наше мирное время мы живем с заботами о том, что есть, что пить, во что одеться. Кто-то решает найти хорошую работу или переехать в другой город. В это же время за несколько сотен километров льется человеческая кровь. И войну принесло разделение в обществе. Теперь там гибнут дети, которые должны были стать будущим соседней страны, быть врачами, педагогами и учеными...

Наша мирная тихая Беларусь не должна видеть таких войн. Сохраним ее Неделимой и Независимой. Мир в нашей стране принесет будущее нашим детям и он зависит от нас! За мирную Беларусь! Без войн, - написала в «Фейсбуке» активистка Ольга Тышкевич.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».