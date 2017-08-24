Наталья Папкова: 8 сентября надо обязательно быть на Площади в Минске 24.08.2017, 13:59

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

«Дыхание» учений «Запад-2017» хорошо чувствуется даже в Бресте.

Об этом руководитель Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Наталья Папкова заявила в интервью Charter97.org.

- Приближается Акция предупреждения 8 сентября в Минске. Вы планируете принять в ней участие?

- Да, конечно, я буду 8 сентября участвовать в Акции предупреждения. Я считаю, что на нее просто необходимо выйти, потому что независимости нашей страны, наших соседей угрожает явная опасность со стороны Российской Федерации! И эта опасность — военные учения «Запад — 2017».

- Чувствуется ли в Бресте приближение широкомасштабных маневров «Запад-2017»?

- Судя по тому, что происходит в последнее время в Бресте, могу сказать, что это не просто учения, а именно угроза, потому что только в нашем городе в последний месяц колоссально увеличилось количество автомобилей с российскими номерами. Люди опасаются того, что велика вероятность, что российские войска не уйдут из нашей страны после окончания маневров.

- Чтобы вы хотели сказать белорусам перед акцией?

- Будущее нашей страны, наших детей очень туманно и на Акцию предупреждения нужно выйти для того, чтобы отстоять независимость страны, показать, что белорусскому народу не все равно на военные учения, на нахождение на территории Беларуси войск агрессора. В общем, крайне важно участвовать в подобных акциях протеста! Мы должны обратить внимание всего мира на происходящее!

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».