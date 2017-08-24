Фотофакт: самолеты РФ готовятся сесть на Могилевскую автотрассу 9 24.08.2017, 18:10

3,430

Активист заснял подготовку к отработке посадки российских боевых самолетов между Червенем и Березино.

«На могилевской трассе десятки единиц военной техники, палатки, развивается российский флаг..., - комментирует ucpb.org фото активист Дмитрий Ковалгин. - Прямой широкий участок дороги говорит о том, что будут отрабатывать посадку самоетов. Но какого, спрашивается, хр...а поодаль стоят аэропортные пылесосы? Кто вам на войне будет простынку стелить?», - делает вывод активист.