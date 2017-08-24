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Над МКАД появился огромный баннер «Русский солдат, иди домой!»

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  • 24.08.2017, 20:10
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Белорусы выразили протест против учений «Запад-2017».

На мосту над Минской кольцевой автомобильной дорогой появилась огромная растяжка с надписью «Русский солдат, иди домой».

Белорусы таким образом выразили свой протест против военных учений «Запад-2017».

«Минск. МКАД. Сегодня, в День независимости Украины и накануне Дня независимости Беларуси, самый актуальный лозунг. Не забываем про #8верасня», - написал на своей странице в «Фейсбуке» Артур Климович.


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