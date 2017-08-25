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Боевые самолеты РФ перекроют трассу под Минском

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  • 25.08.2017, 7:34
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Во время посадки на трассу авиация РФ будет качать белорусскую нефть прямо из трубопровода.

Военные РФ и Беларуси на заключительном этапе совместных специальных учений посадят военную авиацию на трассу под Минском, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал aрмии Дмитрий Булгаков.

«В районе белорусского города Орша и полигоне Борисовский российские и белорусские подразделения тылового и технического обеспечения отработают вопросы совместного развертывания авиационной комендатуры на автомагистральной трассе М-1 «Беларусь», — сообщил Булгаков.

«На эту трассу, согласно плану учений, совершат посадку, дозаправку топливом, подвешивание авиационных средств поражения и последующий взлет боевые самолеты — Су-27, Су-25, Як-130 и военно-транспортный Ан-26», — добавил он.

Он отметил, что совершившие на автомагистраль посадку самолеты будут обеспечены топливом из нефтепровода, проходящего по территории Беларуси.

«Трубопроводные подразделения российской армии совместно со специалистами «Транснефти» осуществят врезку в нефтепровод, а затем подадут горюче-смазочные материалы для обеспечения боевых действий соединений и частей Сухопутных войск и Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Беларуси, действующих на белорусской территории», — рассказал замглавы Минобороны РФ.

Напомним, что вчера боевые самолеты РФ выполняли маневр по посадке на Могилевскую трассу.


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