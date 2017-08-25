Друзья Путина оказались владельцами виллы из «Шерлока Холмса» 2 25.08.2017, 8:10

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Местные жители утверждают, что в Выборге отстроили новую резиденцию для отдыха президента РФ.

Собственники земельного участка в Выборге, где располагается объект культурного наследия — вилла Селлгрена, — оказались тесно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей главы российского государства. Этот объект является резиденцией Путина, утверждает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, а также на слова местных жителей.

О том, что для Путина была построена резиденция на одном из островов Выборгского залива, «Дождю» рассказал источник, близкий к администрации Выборгского района. Речь идет об объекте на острове Лодочном в Выборгском заливе, неподалеку от самого Выборга, в нескольких километрах от него.

По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север». До 2014 года она принадлежала главе Балтийской медиа группы Олегу Руднову.

Фото: группа «Вконтакте» «Русские Регионы»

«Коммерсантъ» называет Руднова «давним другом Путина»: он познакомился с президентом еще в 1996 году накануне выборов мэра Санкт-Петербурга. Вице-мэр Путин тогда руководил избирательной кампанией Анатолия Собчака, а Руднов — «Пятым каналом», который обеспечивал кампании информационную поддержку.

Руднов возглавлял компанию «Волна» старого друга Владимира Путина виолончелиста , которая контролировала несколько петербургских СМИ. Руднов тесно связан и с банком «Россия», которым владеют друзья президента России: Николай Шамалов, Юрий Ковальчук и Сергей Ролдугин. Банк и Руднов через компанию «Прибой» вместе владели газетой «Санкт-Петербургские ведомости», чей набсовет ранее возглавлял Путин. А вместе с «Национальной медиагруппой» (НМГ) Ковальчука Руднов через компанию «Волна» владел «Пятым каналом». Сейчас НМГ принадлежит часть бывших медиаактивов Руднова.

Кроме того, Руднов был учредителем «Фонда развития и поддержки средств массовой информации», который владел долей в футбольном клубе «Зенит» — вместе с «Сибуром», которым владеют акционер банка «Россия» Геннадий Тимченко и сын другого акционера «России» Николая Шамалова Кирилл.

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и бывший президент «Балтийской Медиа-группа» Олег Руднов. Фото: Коммерсантъ

У Руднова уже был опыт обладания объектами, которые становились резиденциями Путина. Руднов владел 20% ООО «Константиновский» (сейчас доля отошла сыну), который управляет рестораном в так называемой даче Линдстрема — бывшей усадьбе Петра Ивановича фон Линдстрема на территории президентской резиденции «Дворец Конгрессов» в Стрельне под Петербургом.

«Север» Руднова также тесно связан с курортом «Игора» Юрия Ковальчука, где, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина и сын Николая Шамалова Кирилл. Доля в акционерном капитале «Севера» также принадлежала Роману Степанову, бывшему совладельцу компании «Гора», которая, по данным «Делового Петербурга», управляла «Игорой».

Руднов скончался в 2015 году, в том же году его бизнес унаследовал его сын Сергей. 0,1% акций «Севера» сейчас принадлежит Ольге Ефимовой — руководителю компании «Гора девелопмент», которая зарегистрирована по адресу компании «Озон», через которую Ковальчук управляет «Игорой».

Сейчас сын Руднова через компанию «Север» владеет особняками на Лодочном. Кроме того, у него в пользовании — вся территория острова и значительная часть соседнего полуострова Лиханиеми, всего 108 гектаров.

У Руднова очень большой участок. Он, например, больше площади так называемого «дворца Путина» в Геленджике — особняка на мысе Идокопас, который, как рассказывал бизнесмен Сергей Колесников, был построен для президента России Николаем Шамаловым. Забор, преграждающий проход к вилле Селлгрена, расположен за несколько километров до предполагаемой резиденции, там же установлен пункт охраны.

Оригинальная усадьба была построена еще в 1913 году по проекту известного финского архитектора Уно Ульберга и известна тем, что там проходили съемки фильма о Шерлоке Холмсе.

До 2010 года она находилась в весьма обветшалом состоянии, но потом, по свидетельствам местных жителей, проход к вилле перекрыли, а на территории начался ремонт.

Согласно данным Google Earth, активные строительные работы велись в окрестностях старинной усадьбы с 2011 по 2013 год. Ранее на острове находилась одна вилла Селлгрена, но теперь к ней пристроен еще один особняк площадью 1,5 тыс. квадратных метров, по данным Росреестра. Кроме этого, вокруг появились еще несколько особняков площадью примерно 500 квадратных метров каждый, аллеи, вертолетная площадка и два пирса. Местные жители утверждают, что район, в том числе и с моря, охраняют патрули ФСО.

В октябре 2012 года в паблике «Русские регионы» в соцсети «Вконтакте» был опубликован пост под названием «Вилла Селлгрена. Хозяин — «Раб на галерах». Там были опубликованы 3D-макеты, как утверждалось, будущей виллы: роскошные, все в позолоте, бассейн, сауна, бильярдная, гостиная с камином, кабинет. На стенах кабинета — двуглавый орел.

Спустя несколько дней на форуме «Окрестности Петербурга» появилось еще несколько фрагментов 3D-макета, а также поэтажный план реконструкции виллы. Согласно ему, в вилле планировалось разместить две гардеробных, кабинет, холл, три санузла, один из них гостевой, спальню, гостиную, кабинет, столовую, а на цокольном этаже — спортивно-оздоровительный комплекс. Под фото золотой ванны автор публикации написал: «Здесь купается ВВП». Связаться с автором публикации не удалось.

Заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Юрий Свиридов также оставил запрос без комментариев. В администрации Выборгского района «Дождю» сообщили, что участок находится в частной собственности и они не располагают сведениями о том, посещал ли ее Владимир Путин.