Друзья Путина оказались владельцами виллы из «Шерлока Холмса»2
- 25.08.2017, 8:10
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Местные жители утверждают, что в Выборге отстроили новую резиденцию для отдыха президента РФ.
Собственники земельного участка в Выборге, где располагается объект культурного наследия — вилла Селлгрена, — оказались тесно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей главы российского государства. Этот объект является резиденцией Путина, утверждает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, а также на слова местных жителей.
О том, что для Путина была построена резиденция на одном из островов Выборгского залива, «Дождю» рассказал источник, близкий к администрации Выборгского района. Речь идет об объекте на острове Лодочном в Выборгском заливе, неподалеку от самого Выборга, в нескольких километрах от него.
По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север». До 2014 года она принадлежала главе Балтийской медиа группы Олегу Руднову.
«Коммерсантъ» называет Руднова «давним другом Путина»: он познакомился с президентом еще в 1996 году накануне выборов мэра Санкт-Петербурга. Вице-мэр Путин тогда руководил избирательной кампанией Анатолия Собчака, а Руднов — «Пятым каналом», который обеспечивал кампании информационную поддержку.
Руднов возглавлял компанию «Волна» старого друга Владимира Путина виолончелиста
Кроме того, Руднов был учредителем «Фонда развития и поддержки средств массовой информации», который владел долей в футбольном клубе «Зенит» — вместе с «Сибуром», которым владеют акционер банка «Россия» Геннадий Тимченко и сын другого акционера «России» Николая Шамалова Кирилл.
У Руднова уже был опыт обладания объектами, которые становились резиденциями Путина. Руднов владел 20% ООО «Константиновский» (сейчас доля отошла сыну), который управляет рестораном в так называемой даче Линдстрема — бывшей усадьбе Петра Ивановича фон Линдстрема на территории президентской резиденции «Дворец Конгрессов» в Стрельне под Петербургом.
«Север» Руднова также тесно связан с курортом «Игора» Юрия Ковальчука, где, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина и сын Николая Шамалова Кирилл. Доля в акционерном капитале «Севера» также принадлежала Роману Степанову, бывшему совладельцу компании «Гора», которая, по данным «Делового Петербурга», управляла «Игорой».
Руднов скончался в 2015 году, в том же году его бизнес унаследовал его сын Сергей. 0,1% акций «Севера» сейчас принадлежит Ольге Ефимовой — руководителю компании «Гора девелопмент», которая зарегистрирована по адресу компании «Озон», через которую Ковальчук управляет «Игорой».
Сейчас сын Руднова через компанию «Север» владеет особняками на Лодочном. Кроме того, у него в пользовании — вся территория острова и значительная часть соседнего полуострова Лиханиеми, всего 108 гектаров.
У Руднова очень большой участок. Он, например, больше площади так называемого «дворца Путина» в Геленджике — особняка на мысе Идокопас, который, как рассказывал бизнесмен Сергей Колесников, был построен для президента России Николаем Шамаловым. Забор, преграждающий проход к вилле Селлгрена, расположен за несколько километров до предполагаемой резиденции, там же установлен пункт охраны.
Оригинальная усадьба была построена еще в 1913 году по проекту известного финского архитектора Уно Ульберга и известна тем, что там проходили съемки фильма о Шерлоке Холмсе.
До 2010 года она находилась в весьма обветшалом состоянии, но потом, по свидетельствам местных жителей, проход к вилле перекрыли, а на территории начался ремонт.
Согласно данным Google Earth, активные строительные работы велись в окрестностях старинной усадьбы с 2011 по 2013 год. Ранее на острове находилась одна вилла Селлгрена, но теперь к ней пристроен еще один особняк площадью 1,5 тыс. квадратных метров, по данным Росреестра. Кроме этого, вокруг появились еще несколько особняков площадью примерно 500 квадратных метров каждый, аллеи, вертолетная площадка и два пирса. Местные жители утверждают, что район, в том числе и с моря, охраняют патрули ФСО.
В октябре 2012 года в паблике «Русские регионы» в соцсети «Вконтакте» был опубликован пост под названием «Вилла Селлгрена. Хозяин — «Раб на галерах». Там были опубликованы 3D-макеты, как утверждалось, будущей виллы: роскошные, все в позолоте, бассейн, сауна, бильярдная, гостиная с камином, кабинет. На стенах кабинета — двуглавый орел.
Спустя несколько дней на форуме «Окрестности Петербурга» появилось еще несколько фрагментов 3D-макета, а также поэтажный план реконструкции виллы. Согласно ему, в вилле планировалось разместить две гардеробных, кабинет, холл, три санузла, один из них гостевой, спальню, гостиную, кабинет, столовую, а на цокольном этаже — спортивно-оздоровительный комплекс. Под фото золотой ванны автор публикации написал: «Здесь купается ВВП». Связаться с автором публикации не удалось.
Заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Юрий Свиридов также оставил запрос без комментариев. В администрации Выборгского района «Дождю» сообщили, что участок находится в частной собственности и они не располагают сведениями о том, посещал ли ее Владимир Путин.