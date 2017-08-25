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26 лет назад Беларусь стала независимой

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  • 25.08.2017, 8:25
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25 августа 1991 года состоялось историческое заседание Верховного Совета БССР.

На нем был принят закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» и постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусского ССР».

Тем самым фактически была объявлена независимость БССР.

Историческая сессия состоялась на третий день после провала путча ГКЧП и проходила довольно бурно.

24 августа на будущей площади Независимости, которая тогда еще называлась площадью Ленина, перед зданием, в котором проходило заседание Верховного Совета, собрались десятки тысяч человек.

Депутатами оппозиции Валентином Голубевым, Зеноном Пазьняком и Галиной Семдяновой в зал, где шла сессия, был внесен бело-красно-белый флаг.

За день до этого события, 24 августа, председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей подал в отставку, первым руководителем независимой Беларуси стал Станислав Шушкевич, который до этого занимал должность заместителя председателя.

Спустя месяц, 19 сентября 1991 года, сессия Верховного Совета приняла решение называть БССР Республикой Беларусь, в сокращенном названии - Беларусь.

Тогда же было принято постановление Верховного Совета о государственных символах, которыми стали бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».


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