Николай Статкевич: Мы будем защищать свободу своей страны 9 25.08.2017, 8:54

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25 августа 1991 года Декларация о независимости Беларуси стала законом.

В 26-ю годовщину законодательного оформления белорусской независимости один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич обратился к соотечественникам:

«Дорогие соотечественники!

От имени Белорусского Национального Конгресса поздравляю вас с годовщиной независимости Беларуси!

В этот день, 25 августа 1991 года, парламент нашей страны придал Декларации о суверенитете, принятой им годом ранее, статус конституционного закона. Беларусь стала независимой. Белорусы обрели собственный Дом - свое суверенное государство. Наш народ взял свою судьбу в собственные руки.

Да, мы пока не всегда удачно распоряжались своей судьбой и позволили обманщику возглавить нашу страну. Но нам удалось, несмотря на его желание продать независимость, отстоять свое государство. Это - главное. Ведь если мы сохраним свое государство, свой Дом, рано или поздно мы сможем навести в нем порядок, наладить достойную жизнь для всех нас. Потеряем свой Дом - потеряем шанс на достойную жизнь на своей земле.

Сейчас незаконный «пересидент» впускает в Беларусь чужие войска. Это грозит независимости нашего государства, миру и безопасности нашего народа. Мы должны предупредить потенциальных агрессоров и предателя у власти, что будем защищать свободу своей страны.

8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска Белорусский Национальный Конгресс начнет Акцию предупреждения.

Освободим Беларусь от внутренней оккупации и не допустим внешней агрессии!

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»