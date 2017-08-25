В Бресте прошел пробег солидарности с лидерами профсоюза РЭП

В Бресте прошел пробег солидарности с лидерами профсоюза РЭП1
- 25.08.2017, 11:58
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Белорусы поддержали политзаключенного Комлика и Федынича.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» блогер Сергей Петрухин.
24 августа правозащитник Владимир Малей и активист Александр Сахарук ударили пробегом солидарности с арестованными по делу председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича. Игорь Комлик бухгалтер профсоюза РЭП сейчас за решеткой, а Г. Федынич под подпиской о невыезде. Правозащитный центр «Весна» осуществлял наблюдение за акцией, чтобы при необходимости осуществить правовую помощь.