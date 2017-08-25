«Русские солдаты, возвращайтесь домой, пока не стали оккупантами» 2 25.08.2017, 13:29

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Белорусы в день принятия закона о независимости страны напомнили, что выйдут на защиту суверенитета.

26 лет была восстановлена государственная независимость нашей страны.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Солигорске Виктор Молочко поздравил в «Фейсбуке» соотечественников с праздником и призвал выходить на Октябрьскую площадь 8 сентября для того, чтобы продемонстрировать готовность защищать суверенитет Беларуси:

— 25 августа 1991 года состоялось историческое заседание Верховного Совета БССР. На нем был принят закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» и постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР».

Но сегодня, как никогда, опять стоит вопрос о действительной независимости нашей родной Беларуси, так как на ее территории вновь российские войска, которые делают то, что хотят.

Мы против этого, так как наш путь лежит в Европу.

Граждане Беларуси, поддержим акцию на Октябрьской площади в Минске 8 сентября в 19 часов, в День белорусской воинской славы! Скажем все вместе российским солдатам: Ребята, пока вы не стали оккупантами еще и для Беларуси, возвращайтесь домой — к своим родителям, женам, детям! По другому никак нельзя!

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».