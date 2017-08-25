«Работают без правил»: Азиатские торговцы вытесняют барановичских ИП 2 25.08.2017, 13:44

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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Горожане уверены – «чужаков» кто-то крышует.

Как грибы после дождя, в стране появляются «азиатские» магазины, торгующие по удивительно низким ценам.

Они открываются в хороших торговых местах. Работают в образцовом бизнес-климате, при лояльном отношении властей, однако при ненависти и зависти местных предпринимателей, которые уверены, что продавать за такую цену можно лишь «серую» продукцию, и требуют равных условий работы, пишет intex-press.by.

«Чистый хлопок» из полиэстера

Воскресенье, 13 августа. В магазине, завлекающем покупателей вывесками «большая распродажа», «цены от 50 копеек», многолюдно. Люди рассматривают товар, прицениваются, примеряют.

Ассортимент – от ковриков для ванной комнаты и детских рюкзаков до верхней одежды и пледов. Цены раза в полтора-два ниже, чем на рынке. Например, ценник на женские халаты стартует с 10 рублей (на рынке похожий удалось найти минимум за 20 рублей), на детские спортивные костюмы – с 25 рублей (на рынке за аналогичный – от 35 рублей).

– Дочку к школе полностью одела за 200 рублей, – говорит одна из покупательниц. – Если бы закупалась в других магазинах, и нескольких зарплат не хватило бы.

Понять, из чего сделаны некоторые вещи, сложно: на многих просто отсутствуют сведения о составе. Страна происхождения товара тоже указана не везде. Там, где эти сведения есть, производителем значится Узбекистан или Китай.

Выбрав несколько детских маечек, на которых отсутствуют какие-либо этикетки, за исключением ценника (2 рубля), подхожу к продавцу и спрашиваю про состав товара.

– Это х/б, – говорит продавщица.

На вопрос, есть ли на майки сертификаты, продавец уверенно отвечает «конечно, есть», но находятся у директора, которого сейчас нет. Девушка советует подойти позже, но и через несколько часов ни директор, ни сертификат в магазине не появляются.

В понедельник, 14 августа, иду в другой подобный магазин. Беру детский плед без всякой маркировки, спрашиваю продавца про состав товара и сертификат качества. Мужчина… нюхает плед и уверенно заявляет, что это «чистый хлопок». Лишь через минут 20 мне показывают отксерокопированный сертификат на постельное белье и пледы определенных марок. В нем указано, что пледы сделаны из полиэстера. Вопросы, как можно определить, что этот сертификат именно на этот плед (ведь на изделии нет ни названия фирмы, ни страны производителя) и почему до этого меня уверяли, что плед хлопковый, остались без ответа.

Одним законы писаны, а другим нет

Массовое появление магазинов, продающих продукцию по копеечным ценам, наблюдается во всей стране и набирает обороты. Работают там продавцы из Средней Азии, хотя есть и местные. Кому принадлежат магазины – неизвестно. Но в Барановичах, например, они оформлены на белорусских предпринимателей.

Откуда идут эти огромные потоки продукции и как им удается пересечь границу, также достоверно неизвестно. По мнению Анатолия Змитровича, директора аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства, товар может идти из Китая через одну из стран ЕАЭС, которые с Китаем граничат. Это или Россия, или Казахстан. Змитрович уверен, что существует единый центр, координирующий действия торговцев из Средней Азии, сообщает «Белгазета».

Предприниматели возмущены такой конкуренцией, которая «отбила у них последних покупателей» и поставила в неравные условия ведения бизнеса.

– От нас требуют маркировать товар, покупать сертификаты, а они торгуют без всяких правил, – говорит один из барановичских предпринимателей. – То есть одним законы писаны, а другим нет? Если бы ко мне пришли, а у меня не было сертификата, то, наверное, весь товар конфисковали бы, а может, и вообще запретили бы мне торговать. А тут просто закрывают глаза. Наверняка кто-то все это крышует.

По мнению барановичских ипэшников, продавать сертифицированную продукцию

легпрома по таким низким ценам невозможно.

– Я продаю майки, на которые у меня есть сертификаты, по 15 рублей. Работаю в ноль, потому что, если подниму цену, у меня их никто не купит, – говорит один из барановичских ипэшников. – А «азиаты» каким-то странным образом продают похожий товар в разы дешевле. Как такое возможно, только если это не нелегальный товар с липовыми сертификатами?

«Какая мне разница, где этот халат шили»

Зато покупатели, чей уровень доходов не позволяет быть щепетильными по поводу качества и безопасности продукции, новыми магазинами довольны.

– Какая мне разница, где этот халат шили и есть ли него сертификат, – говорит женщина, которая не первый раз отоваривается в магазине низких цен. – Главное – дешевый.

Как сообщили «IP» в отделе торговли и услуг Барановичского горисполкома, горожане ни разу не обращались к ним по поводу плохого качества продукции в магазинах низких цен. Не было аналогичных обращений и на горячую линию горисполкома или в общество защиты прав потребителей.

«В этом деле нужно ставить точку»

А вот у контролирующих органов претензии к таким магазинам есть. По данным сайта Брестской областной инспекции Госстандарта, на 269 из 271 проверенных товаров производства Узбекистан, Киргизия, Китай и других отсутствовали сертификаты или идентифицировать продукцию с представленным сертификатом было невозможно из-за неполной маркировки.

Почему же проверяющие органы смотрят сквозь пальцы на продавцов и их товары, несущих потенциальную угрозу здоровью местного населения? В Барановичском отделе Брестской областной инспекции Госстандарта Intex-press пояснили, что специалисты отдела могут проводить лишь мониторинги этих торговых точек. А полномочия специалистов инспекции Госстандарта при мониторингах ограничены.

– Если мы находим товары без сертификатов, мы их запрещаем к реализации, контролируем, как предприятие их изъяло из продажи, – говорят в Барановичском отделе Брестской областной инспекции Госстандарта.

Более серьезные меры (например, привлечение к административной ответственности с последующим рассмотрением дела в суде) можно применять лишь в результате проверок. Но, по белорусскому законодательству, проверки можно проводить, если предприятие зарегистрировано более двух лет назад. А данные субъекты хозяйствования появились недавно.

Госстандарт, у которого руки связаны, апеллирует к инициативе местных властей.

– Складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. С моей точки зрения, должна быть жесткая оценка деятельности местных органов власти, как они организовали работу, разрешили торговать этой продукцией, и как она завозится, – сказал Виктор Назаренко, председатель Госстандарта, в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Чиновник предложил радикальные меры по решению проблемы: закрыть такие торговые точки. Разбираться, по мнению Назаренко, есть ли сертификаты на определенные изделия, нет смысла: «оформив документы на какое-то единичное изделие или партию товара, владелец этой серой продукции в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой».

– Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку, – сказал Виктор Назаренко.

Сами закрылись

Подобным образом ситуация с «азиатскими» магазинами разрешилась в Пинске. Как сообщили «IP» в Пинском горисполкоме, все службы проверили магазины, торгующие продукцией по низким ценам, арестовали несертифицированную продукцию, и «эти магазины сами приняли решение закрыться».

Произойдет ли это в Барановичах, неизвестно. Как сообщили «IP» в отделе торговли и услуг Барановичского горисполкома, мониторить такие магазины они начнут в сентябре.

Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива», уверен, что если ситуация не изменится, то «гости из Средней Азии» при благосклонности властей в конце концов просто вытеснят белорусских ипэшников. А это потеря рабочих мест и поступлений в бюджет.

– Гости из Средней Азии арендуют огромные магазины и торгуют там товарами по удивительно низким ценам. Наверное, скоро вся Беларусь превратится в один «Черкизон», – говорит Шумченко.