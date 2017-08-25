закрыть
25 августа 2017, пятница, 14:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Работают без правил»: Азиатские торговцы вытесняют барановичских ИП

2
  • 25.08.2017, 13:44
  • 2,473
Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Горожане уверены – «чужаков» кто-то крышует.

Как грибы после дождя, в стране появляются «азиатские» магазины, торгующие по удивительно низким ценам.

Они открываются в хороших торговых местах. Работают в образцовом бизнес-климате, при лояльном отношении властей, однако при ненависти и зависти местных предпринимателей, которые уверены, что продавать за такую цену можно лишь «серую» продукцию, и требуют равных условий работы, пишет intex-press.by.

«Чистый хлопок» из полиэстера

Воскресенье, 13 августа. В магазине, завлекающем покупателей вывесками «большая распродажа», «цены от 50 копеек», многолюдно. Люди рассматривают товар, прицениваются, примеряют.

Ассортимент – от ковриков для ванной комнаты и детских рюкзаков до верхней одежды и пледов. Цены раза в полтора-два ниже, чем на рынке. Например, ценник на женские халаты стартует с 10 рублей (на рынке похожий удалось найти минимум за 20 рублей), на детские спортивные костюмы – с 25 рублей (на рынке за аналогичный – от 35 рублей).

– Дочку к школе полностью одела за 200 рублей, – говорит одна из покупательниц. – Если бы закупалась в других магазинах, и нескольких зарплат не хватило бы.

Понять, из чего сделаны некоторые вещи, сложно: на многих просто отсутствуют сведения о составе. Страна происхождения товара тоже указана не везде. Там, где эти сведения есть, производителем значится Узбекистан или Китай.

Выбрав несколько детских маечек, на которых отсутствуют какие-либо этикетки, за исключением ценника (2 рубля), подхожу к продавцу и спрашиваю про состав товара.

– Это х/б, – говорит продавщица.

На вопрос, есть ли на майки сертификаты, продавец уверенно отвечает «конечно, есть», но находятся у директора, которого сейчас нет. Девушка советует подойти позже, но и через несколько часов ни директор, ни сертификат в магазине не появляются.

В понедельник, 14 августа, иду в другой подобный магазин. Беру детский плед без всякой маркировки, спрашиваю продавца про состав товара и сертификат качества. Мужчина… нюхает плед и уверенно заявляет, что это «чистый хлопок». Лишь через минут 20 мне показывают отксерокопированный сертификат на постельное белье и пледы определенных марок. В нем указано, что пледы сделаны из полиэстера. Вопросы, как можно определить, что этот сертификат именно на этот плед (ведь на изделии нет ни названия фирмы, ни страны производителя) и почему до этого меня уверяли, что плед хлопковый, остались без ответа.

Одним законы писаны, а другим нет

Массовое появление магазинов, продающих продукцию по копеечным ценам, наблюдается во всей стране и набирает обороты. Работают там продавцы из Средней Азии, хотя есть и местные. Кому принадлежат магазины – неизвестно. Но в Барановичах, например, они оформлены на белорусских предпринимателей.

Откуда идут эти огромные потоки продукции и как им удается пересечь границу, также достоверно неизвестно. По мнению Анатолия Змитровича, директора аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства, товар может идти из Китая через одну из стран ЕАЭС, которые с Китаем граничат. Это или Россия, или Казахстан. Змитрович уверен, что существует единый центр, координирующий действия торговцев из Средней Азии, сообщает «Белгазета».

Предприниматели возмущены такой конкуренцией, которая «отбила у них последних покупателей» и поставила в неравные условия ведения бизнеса.

– От нас требуют маркировать товар, покупать сертификаты, а они торгуют без всяких правил, – говорит один из барановичских предпринимателей. – То есть одним законы писаны, а другим нет? Если бы ко мне пришли, а у меня не было сертификата, то, наверное, весь товар конфисковали бы, а может, и вообще запретили бы мне торговать. А тут просто закрывают глаза. Наверняка кто-то все это крышует.

По мнению барановичских ипэшников, продавать сертифицированную продукцию

легпрома по таким низким ценам невозможно.

– Я продаю майки, на которые у меня есть сертификаты, по 15 рублей. Работаю в ноль, потому что, если подниму цену, у меня их никто не купит, – говорит один из барановичских ипэшников. – А «азиаты» каким-то странным образом продают похожий товар в разы дешевле. Как такое возможно, только если это не нелегальный товар с липовыми сертификатами?

«Какая мне разница, где этот халат шили»

Зато покупатели, чей уровень доходов не позволяет быть щепетильными по поводу качества и безопасности продукции, новыми магазинами довольны.

– Какая мне разница, где этот халат шили и есть ли него сертификат, – говорит женщина, которая не первый раз отоваривается в магазине низких цен. – Главное – дешевый.

Как сообщили «IP» в отделе торговли и услуг Барановичского горисполкома, горожане ни разу не обращались к ним по поводу плохого качества продукции в магазинах низких цен. Не было аналогичных обращений и на горячую линию горисполкома или в общество защиты прав потребителей.

«В этом деле нужно ставить точку»

А вот у контролирующих органов претензии к таким магазинам есть. По данным сайта Брестской областной инспекции Госстандарта, на 269 из 271 проверенных товаров производства Узбекистан, Киргизия, Китай и других отсутствовали сертификаты или идентифицировать продукцию с представленным сертификатом было невозможно из-за неполной маркировки.

Почему же проверяющие органы смотрят сквозь пальцы на продавцов и их товары, несущих потенциальную угрозу здоровью местного населения? В Барановичском отделе Брестской областной инспекции Госстандарта Intex-press пояснили, что специалисты отдела могут проводить лишь мониторинги этих торговых точек. А полномочия специалистов инспекции Госстандарта при мониторингах ограничены.

– Если мы находим товары без сертификатов, мы их запрещаем к реализации, контролируем, как предприятие их изъяло из продажи, – говорят в Барановичском отделе Брестской областной инспекции Госстандарта.

Более серьезные меры (например, привлечение к административной ответственности с последующим рассмотрением дела в суде) можно применять лишь в результате проверок. Но, по белорусскому законодательству, проверки можно проводить, если предприятие зарегистрировано более двух лет назад. А данные субъекты хозяйствования появились недавно.

Госстандарт, у которого руки связаны, апеллирует к инициативе местных властей.

– Складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. С моей точки зрения, должна быть жесткая оценка деятельности местных органов власти, как они организовали работу, разрешили торговать этой продукцией, и как она завозится, – сказал Виктор Назаренко, председатель Госстандарта, в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Чиновник предложил радикальные меры по решению проблемы: закрыть такие торговые точки. Разбираться, по мнению Назаренко, есть ли сертификаты на определенные изделия, нет смысла: «оформив документы на какое-то единичное изделие или партию товара, владелец этой серой продукции в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой».

– Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку, – сказал Виктор Назаренко.

Сами закрылись

Подобным образом ситуация с «азиатскими» магазинами разрешилась в Пинске. Как сообщили «IP» в Пинском горисполкоме, все службы проверили магазины, торгующие продукцией по низким ценам, арестовали несертифицированную продукцию, и «эти магазины сами приняли решение закрыться».

Произойдет ли это в Барановичах, неизвестно. Как сообщили «IP» в отделе торговли и услуг Барановичского горисполкома, мониторить такие магазины они начнут в сентябре.

Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива», уверен, что если ситуация не изменится, то «гости из Средней Азии» при благосклонности властей в конце концов просто вытеснят белорусских ипэшников. А это потеря рабочих мест и поступлений в бюджет.

– Гости из Средней Азии арендуют огромные магазины и торгуют там товарами по удивительно низким ценам. Наверное, скоро вся Беларусь превратится в один «Черкизон», – говорит Шумченко.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск