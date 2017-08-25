Воевавшая против Украины танковая бригада РФ отправилась в Беларусь? 20 25.08.2017, 14:49

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Несмотря на все старания скрыть правду про военные учения «Запад-2017» не удалось.

Известно, что учения «Запад-2017» на территории Беларуси состоятся с 14 по 20 сентября, и в них будут участвовать тысячи российских военнослужащих и сотни единиц техники. Однако интернет-следователи американского стратегического центра Atlantic Council обнаружили, что как минимум частично это будут солдаты, которые уже воевали на чужой территории – против Украины в 2014 году, передает «Белсат».

В открытом доступе была информация о том, что в учениях примут участие части 1-й гвардейской танковой армии Вооруженных сил России – об этом еще весной сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

В начале августа в социальных сетях стали появляться свидетельства российских военных о подготовке к отправке в Беларусь, отмечает сотрудница Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab Ника Алексеева.

Один из солдат еще 11 августа оставил на своем аккаунте «ВКонтакте» сообщение «К Белоруссии готовы. Один день до отправки».

Фотография обозначена геотегом деревни Мулино Володарского района Нижегородской области России, где находится база 6-й отдельной танковой бригады (войсковая часть 54096). С осени 2014 года это подразделение входит в состав 1-й гвардейской танковой армии.

Танки и опознавательные знаки 6-й бригады

А еще 6-я бригада воевала против Украины – спасала от полного поражения войска так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом свидетельствует интернет-расследование блогера, опубликованное еще в 2015 году.

Блогер нашел почти 20 личных аккаунтов военнослужащих бригады по фото, сделанным в полевом лагере в Ростовской области в сентябре 2014 года.

Он связал постоянные тактические знаки с боевой техники бригады с временными тактическими знаками, когда техника была перекрашена для войны против Украины.

Бригада имела в 2014 году и сейчас имеет на вооружении танки Т-72Б3. Эта модификация была разработана в России уже после развала Советского Союза, поэтому в украинской армии таких не было.

Боевые потери

Во время боев с украинской армией в августе 2014-го года бригада понесла убытки. 26 августа появилась информация о гибели двух солдат бригады. Пост с фото сделал Дмитрий Горбачев, который сам служил в подразделении.

28-го августа в комментариях к другому посту Андрей Фролов сам напишет, в чем дело.

Оба убитых служили в 6-й танковой бригаде. Причем фото могилы одного из них даже попало в статью The New York Times о тайных захоронениях российских солдат, погибших на Донбассе.

Один танк Т-72Б3 украинцы даже смогли временно захватить во время боев – и этот танк как раз принадлежал 6-й российской танковой бригаде. В танке была карточка учета ружей рядового Алексея Березина.

А это как раз человек под номером 1 на групповом фото в полевом лагере 6-й танковой бригады в Ростовской области.

Бригада потеряла в боях против украинцев не один танк. Вот Т-72Б3, который был полностью уничтожен. Он также носит временные тактические обозначения в виде белого круга.

Понятно, что российские журналисты выдавали машину за уничтоженный украинский танк.

Пленные

Более того, несколько солдат бригады даже временно попали в плен к украинскому волонтерскогму батальону «Донбасс».

В то время 6-я отдельная танковая бригада еще относилась к 20-й общевойсковом армии Западного военного округа РФ. Среди пленных также есть те самые солдаты с группового фото, сделанного в лагере в Ростовской области – Иван Баданин (номер 17) и Евгений Чернов (номер 10).

А вот Иван Баданин возле памятника с танком на территории своей бригады летом 2011 года. На памятнике надпись с полным названием 6-й отдельной бригады.

Неизвестно, какие конкретно подразделения 6-й отдельной танковой бригады едут на учения в Беларусь, но очевидно, что бригада имеет традиции «гибридной войны», свидетельствуют расследования sled-vzayt.livejournal.com і Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab.