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Виктор Марчик: Все пути предпринимателей ведут на Площадь

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  • 25.08.2017, 15:05
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Виктор Марчик

Властям стоит помнить о «взрывоопасности» белорусских ИП.

Предприниматели из регионов бьют в набат. Рынки маленьких городов заполонили торговцы из Средней Азии. Недобросовестные торговцы оккупировали почти все области: берут в аренду от 100 до 500 квадратных метров, работают с нарушением всех законодательных норм. Здоровая конкуренция в таких условиях невозможна.

C чем связан наплыв торговцев из Средней Азии, сможет ли белорусский бизнес оставаться на плаву после очередных «сюрпризов» от налоговиков, выйдут ли предприниматели на Площадь, вслед за «тунеядцами» – обо всем этом cайт Charter97.org поинтересовался у бывшего предпринимателя, слонимского представителя Белорусского Национального Конгресса Виктора Марчика:

- Эти «гастролеры» работают набегами. Хозяева магазинов - из Средней Азии, а нанимают белорусов. Делается это для того, чтобы не «светились» те же самые лица, одни работают пять дней, потом другие. Они торгуют целый месяц, только меняются лица. Никакой возможности конкурировать с ними нет. Ведь абсолютно разные условия для ведения бизнеса. К нам приходят и проверки, и сертификат потребуют, и санэпидемстанция придет – а они пять дней поработали, налог заплатили – и все. И никто их не дергает. Когда приходит такая проверка, она говорит: раз мы пришли, вы нам уже должны, а все, что накопаем – оплатите сверху. Все эти проверки заканчиваются штрафами и конфискациями.

А то, что власти закрывают глаза на нарушения предпринимателей из Средней Азии и используют двойные стандарты - кому-то это выгодно, это не только мое мнение. Кто-то с этого неплохо зарабатывает. Идут откаты, но не на региональном уровне, а намного выше.

- Как вы можете оценить ситуацию в белорусском бизнесе. Власти не раз в трудные для себя времена заглядывали в «закрома» предпринимателей, смогут ли белорусские ИП оставаться на плаву?

- Многие не могут потянуть уже тех налогов, которые есть. Предприниматели пытаются заняться каким-то другим видом деятельности. Август месяц еще можно назвать неплохим, ведь к школе нужно ребенка собрать, сезон отпусков. Но 8-9 месяцев люди работают в откровенный убыток. Раньше еще перед Новым Годом неплохой был промежуток, а сейчас – у людей денег нет на зимние праздники. А идти-то некуда, куда пойдет белорусский предприниматель? Работы нет. Идет «перелопачивание» денег, где-то ушел в минус – достал из заначки, стиснул зубы, потерпел. Но так вечно не может продолжаться. А оставаться на плаву уже невозможно. Ужасная налоговая система, а ведь это только вершина айсберга, а есть еще и аренда, и санэпидемстанции, и сертификация – как с этим справляться? Многие закрываются, переносят свой бизнес в другие страны. Каждый крутится, как может.

- Этой весной мы уже видели «тунеядские протесты», как вы оцениваете протестный потенциал белорусских предпринимателей?

- Этой весной я видел на Маршах рассерженных белорусов и ИП. Предприниматели – это бомба замедленного действия: немножко прижми их - ждите взрыва. Ведь это самый свободомыслящий класс белорусского общества, они не связаны обязательствами контрактов, такие люди могут за себя постоять, если эта бомба взорвется – отголосок будет очень сильным. Я бы на месте властей десять раз подумал переде тем, как закручивать гайки в сфере предпринимательства, только так можно избежать социального взрыва и катастрофы. Но что-то назревает, все не могут уехать за границу. У молодых еще есть какое-то поле действий, а старикам? За границу не уедут, а жить нужно. Поэтому остается только один путь защитить свои права и свободы. И этот путь ведет на Площадь.


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