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На детском «Евровидении» Беларусь представит Хелена Мерааи

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  • 26.08.2017, 10:43
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14-летняя минчанка споет песню «Я самая».

В Белерадиокомпании прошел финал национального отбора на «Детское Евровидение — 2017».

На конкурсе, который пройдет в столице Грузии Тбилиси, Беларусь будет представлять Хелена Мерааи с песней «Я самая».

14-летняя минчанка Хелена Мерааи серьезно подходит к собственному пиару: у юной певицы уже есть официальная группа во «ВКонтакте». В 2016 году девочка участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети». Причем в свою команду ее выбрал Дима Билан. А в составе трио «Эйва» она выиграла «Детскую Новую волну». Песню Хелене помогла написать Рита Дакота, белорусская участница «Фабрики звезд».


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