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В будущем Беларусь может импортировать газ из Литвы

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  • 26.08.2017, 12:33

Литва одной из первых стран в Восточной Европе получила партию сжиженного газа из США.

Может ли американский газ заменить для Литвы, Латвии, Эстонии и даже Беларуси российский и как Кремль может использовать АЭС в Островце Charter97.org рассказала Агния Григас, старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета.

- Недавно на терминал сжиженного газа в Клайпеде поступила первая партия американского газа. Значит ли это что Литва будет постоянно импортировать сжиженный газ из США?

- Партия сжиженного газа из США, которую получила Литва, несомненно является символической, но пока что неясно будет ли страна импортировать большие объемы американского газа или проложит покупки норвежского.

- Что означает появление американцев на рынке сжиженного газа в регионе?

- В любом случае факт, что Вильнюс удалось получить доступ к другим источникам газа, кроме российского, может позитивно повлиять на энергетическую безопасность Литвы в частности и региона в целом. Латвия и Эстония в настоящий момент могут получить доступ к этому газу.

- Кто, кроме стран Балтии, может воспользоваться газом, который импортирует Литва через свой терминал в Клайпеде?

- Поскольку Беларусь и Литву соединяют газопровод, после соответствующих инвестиций может появиться возможность осуществить реверсные поставки газа из Литвы в Беларусь. Таким образом у Минска, как и у Вильнюса, может появится альтернатива российскому газу. В результате у Беларуси появится возможность занять более удобную позицию во время переговоров с Газпромом о поставках голубого топлива.

- Кроме литовского терминала сжиженного газа в Литве, в регионе полным ходом идет историческая стройка. Беларусь строит атомную станцию в Островце. Может ли Москва использовать белорусскую АЭС в своих целях?

- Кремль может использовать атомную станцию в Островце для давления на Литву. Строительство станции финансируется Кремлем, строительство ведет российская корпорация, поэтому они могут использовать АЭС как инструмент кибернетической войны или пропаганды, чтобы влиять на правительство Литвы и общественное мнение, манипулируя, например, гипотетическими несчастными случаями на станции и вопросами по ее безопасности.


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