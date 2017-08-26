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Лукашенко перепуган: Николай Статкевич арестован

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  • 26.08.2017, 14:39
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Николай Статкевич

Власти испугались Акции предупреждения 8 сентября.

О задержании лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича сообщила его жена Марина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток он проведет на Окрестина.

«Николая арестовали сегодня около 12 часов, недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на Окрестина. 15 суток. Осень близко...», - написала супруга политика в Фейсбуке.

Вероятно, задержание политика связанное с акцией протеста, которую БНК собирается провести 8 сентября.

15 суток политик получил за шествие 3 июля. Его заочно осудили 9 августа, однако сразу задерживать не стали.

Марина Адамович также сообщила сайту Charter97.org, что после ареста Николая Статкевича ей позвонили из Ленинского РУВД Минска и сообщили, что политик арестован на 5 суток. Что это означает, пока не ясно.


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