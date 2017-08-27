Как юная лунинчанка покоряет Берлин 27.08.2017, 14:14

Белоруска переехала с мамой из Лунинца в Германию в 13 лет.

Алина Курцвег переехала с мамой Ириной Адольфовной (девичья фамилия - Комар) из Лунинца в Берлин, когда мама вышла замуж за гражданина Германии. Это было в 2009 году, когда девочке было 13 лет. Так Алина Курцвег стала жительницей Берлина.

«Немецкий пришлось учить с нуля, и это придавало много неуверенности в себе, - рассказывает inform-progulka.by Алина. - Но я человек целеустремлeнный, к тому же мама наняла репетитора мне в помощь. Находясь в сфере живого немецкого языка, изучение далось мне вполне хорошо».

Белорусская девочка посещала немецкую гимназию, где нашлись хорошие друзья, поддержка которых вдохновляла. В гимназии учились дети обеспеченных родителей, но они не кичились этим, что тоже порадовало. Зато некоторые из учителей на родительском собрании буквально «гнобили» мать Алины, недвусмысленно намекая найти школу полегче.

Но Алина осталась. Как признаeтся, легко не было, зачастую учила допоздна, бросив вызов трудностям. И результат не заставил себя ждать: в 10 классе белоруска услышала комплимент от многих педагогов: "снимаю шляпу!".

В дальнейшем, при обучении на вождение, чтобы получить допуск на практический экзамен, не достаточно сдать теорию и поездку по городу. Обязательна езда по автомагистрали, по деревням, и даже в ночное время. Но Алина и с этим отлично справилась!..

Рассказывая о системе образования, Алина констатирует, что в Германии до 6 класса дети посещают начальную школу, а потом, в зависимости от способностей ребeнка, школьная конференция распределяет их по школам: Основная школа (Hauptschule), Реальная школа (Realschule), Единая школа (Gesamtschule), Гимназия (Gymnasium). До 10 класса обязательное обучение, далее разделение на 2 и 3 года обучения. Если нет желания поступать в вуз, дети покидают школу после 10 класса и делают арбитуру, что подразумевает обучение на какую-либо профессию, при этом работая.

«Я тоже была нацелена закончить вуз, - утверждает собеседница. - После окончания школы я поступила в технический университет на инженера-экономиста по специальности «электротехника». Я изучаю экономику и инженерные науки. Я очень довольна: у меня самые лучшие профессора, которых только можно представить. Мне настолько интересно, что могу сидеть до часу ночи и учить, хотя в 5:30 надо вставать на учeбу. Доходило до того, что мамочка силком спроваживала спать. Но это меня не огорчает»…

Из белорусских блюд в семье Курцвег готовятся солянка, голубцы либо пельмени. Национальные немецкие блюда (штрудель, картофельный салат, свиная рулька в пиве с тушёной капустой) подаются на Пасху или Рождество, обычно - испанская либо азиатская кухни. Относительно школьного питания: если его качество ребeнка устраивает, можно по оплаченному родителями пропуску ходить в столовую. Алина же берeт перекусы с собой, как делают 85% германских детей.

В Беларуси у семьи Курцвег осталась родня: две тeти, муж сестры, две двоюродные сестрички и двоюродный братик. Но для Алины это словно родные сестрички с братиком, мамочки и папулик - не иначе. «Мы маленькая семья и воспитывал меня каждый из них», - заверяет девушка.

Мама с дочерью стараются бывать на Лунинетчине хотя бы раз в год. «В школе было легче вырваться, - делится Алина. - Сейчас у меня работа и университет, но, к счастью, за последний год побывала я в Лунинце два раза».

Приезжая в Лунинец, где провела годы своего детства, Алина просто наслаждается общением с родными. «Ходим в кафе «потусить», в Бресте навещаем мою вторую тeтю, а летом - на Белое озеро всей роднeй, - рассказывает. - На родину тянет к родным душам, но в Берлине учeба и хорошая работа, позволяющие достойно существовать. Здесь, к сожалению, такой возможности не было».

Первые два года было самое трудное время, тогда была возможность только созваниваться по телефону. Почти каждый раз общение родственников заканчивалось слезами, все очень скучали друг по другу. Спустя два года в общение пришeл Скайп, и теперь родные люди, общаясь, могут даже видеть друг друга!..