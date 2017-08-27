Николая Статкевича посадили под арест, срок исполнения которого истек 16 27.08.2017, 15:33

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Николай Статкевич

Политик отбывает административное наказание по решению суда, вынесенного еще в мае.

Одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича посадили на Окрестина, хотя срок исполнения наказания для него уже закончился. Об этом сообщил в Facebook жена политика Марина Адамович.

Она обратилась в Центр изоляции правонарушителей, где ей сообщили, что Статкевич отбывает административное наказание по решению суда, вынесенного еще в мае. Речь шла об акции на 1 мая, перед которой политика превентивно задержали.

Марина Адамович отмечает, что согласно законодательству срок на исполнение такого наказания составляет два месяца — то есть, Николая Статкевича должны были арестовать не позднее чем в июле, а теперь срок истек. Тем не менее он помещен в изолятор.

Напомним, что экс-кандидата в президенты и одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича задержали 26 августа около 12.00, когда он вышел из дома на встречу. Марина Адамович связывает это задержание с акцией протеста, которую оппозиция намеревается устроить в Минске 8 сентября.