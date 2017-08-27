В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка» 1 27.08.2017, 21:30

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Фото: Onliner.by

В начале недели вместо желто-синих магазинов открылась пара красно-зеленых с надписью «дискаунтер».

Поползли слухи о том, что так в Беларусь вошел бизнес украинского олигарха Ахметова.

На самом деле это не украинская «Брусничка», а новый проект «Евроторга», возвращающий нас к дискаунтерам. Напомним, еще десять лет назад дискаунтеры были в моде. Потом оказалось, что формат не совсем ко времени, и от них все отстранились. И вот снова.

— «Бруснічка» позиционируется на рынке как дискаунтер, — рассказал Onliner.by генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. — Более 90 процентов товаров имеют цены, которые конкурирующие сети устанавливают лишь во время проведения акций. Ежедневно служба контроля проводит мониторинг цен в гипермаркетах и супермаркетах всех торговых сетей. «Бруснічка» выставляет на точно такие же товары наименьшую цену в столице. Более того, если покупатель найдет где-нибудь в минских магазинах цену ниже, чем в «Бруснічцы», он может сообщить об этом — уже на следующий день цена на этот товар будет ниже, чем у конкурентов.

После реконструкции магазинов (новый формат будут строить на площади от 250 до 500 квадратных метров) покупатель мог заметить не только низкие цены, но и сузившийся ассортимент: вместо десяти условных видов сметаны оставили три и так по каждой категории.

Также в новых магазинах отсутствует зона акционных товаров: если цены ниже, то смысла устраивать акции нет. Дополнительная выкладка — лишь для привлечения внимания.

Несмотря на общие с «Еврооптом» корни, «Бруснiчка» не принимает дисконтные карты «Евроопт» и не участвует в рекламных играх.

Пока магазины открыты на ул. Никифорова, 2, ул. Притыцкого, 110, ул. Сердича, 7, ул. Рафиева, 5, на Старовиленском тракте, 77-65. Андрей Зубков подчеркнул, что возможности расширения сети в других регионах страны будут «в дальнейшем рассмотрены».