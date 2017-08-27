Приложением студентов из Бреста заинтересовались Coca-Cola и Pepsi 1 27.08.2017, 22:39

3,135

Молодые брестские разработчики уже сотрудничают с немалым количеством зарубежных компаний.

Соучредитель проекта «Телепорт» Антон Любохинец рассказал zarya.by, как реализуются инновационные разработки брестчан на родине и за рубежом и почему с их помощью можно «обмануть» пространство и время.

В ДРУГУЮ СТРАНУ – НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Всё новые площадки продолжает осваивать проект молодых брестских инноваторов «Телепорт». Сервис, который транслирует происходящее с обзором 360 градусов в режиме реального времени, по задумке разработчиков, должен стать своего рода виртуальным онлайн-гидом по разным уголкам Земли. Пока «Телепорт» добрался лишь до стран СНГ.

– Видеооборудование можно установить в любой точке мира. Особенностью наших камер является то, что рядом с ними каждый сможет зарядить телефон и воспользоваться бесплатным интернетом. Если не можешь определиться, куда отправиться на отдых, заходишь на сайт проекта – teleport.space – выбираешь интересующее место на карте, смотришь, что там происходит в режиме реального времени, и решаешь, стоит ли туда ехать, – рассказал соучредитель проекта, 19-летний студент Брестского государственного технического университета Антон Любохинец.

Идея зародилась в 2015 году, когда Антон вместе с командой единомышленников – Виталием Безносиком, Ольгой Колосовской и Сергеем Винокуровым – решил установить на улицах родного Бреста и в коммерческих помещениях онлайн-видеокамеры. Таким образом, пользователи сервиса могли наблюдать, что происходит в ресторанах, парикмахерских, у достопримечательностей Бреста. В итоге их идея переросла в более масштабный проект «Телепорт».

Весной этого года брестские инноваторы приняли участие в программе акселерации стартапов «Tech Garden» в Алматы. Спонсором программы выступал Венчурный фонд США – он выбрал 10 лучших проектов, каждый из которых получил инвестиции на сумму 20 тысяч долларов. Победители были приглашены в США – на экскурсию по Силиконовой долине в Калифорнии.

Когда встал вопрос о монетизации проекта, к брестским разработчикам пришла мысль накладывать на видеотрансляции рекламу бизнес-компаний, используя технологию дополненной реальности. Такого рода реклама более конверсионная по сравнению с баннерной, рассказали создатели проекта. В настоящее время с ними сотрудничает немало зарубежных компаний.

Несколько месяцев назад камеры «Телепорта» были установлены на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Казахстане. Подобная вышка появилась и в Астане – транслируется проходящая там нынче международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017».

– На территории СНГ она организована впервые, длится с 10 июня по 10 сентября. Людям со всего мира наши трансляции дают возможность виртуально поприсутствовать там в режиме реального времени, – рассказал Антон Любохинец.

Проект продолжает активно развиваться. Вскоре будут установлены 6 камер в Алматы, столько же в Астане, обсуждается установка камер в парке «Патриот» в пригороде Москвы. В дальнейшем участники проекта надеются вывести свою разработку за пределы СНГ.

ДИЗАЙН ПОД ЗАКАЗ – ДЛЯ «HEINEKEN» И «ADIDAS»

«Телепорт» – не единственный успешный проект, в котором задействован Антон Любохинец. С апреля этого года вместе с единомышленником Владом Климуком, которому, кстати, также нет и двадцати, парень организовал студию веб-дизайна «Elision studio» на базе Брестского Парка высоких технологий, которая занимается разработкой дизайна сайтов, созданием логотипов, айдентики – корпоративного стиля для новых компаний.

Молодые люди собрали полноценную команду, в которую вошли студенты БрГТУ и даже выходцы из Москвы, и в настоящее время студия реализовывает заказы для таких крупных компаний, как «Asics», «Heineken», «Adidas». Часто пользуются услугами брестских дизайнеров американские стартапы. Для «Adidas» студия разрабатывала дизайн сайта, «Heineken» заказывала 3D-дизайн. Интересно, откуда такие компании-«гиганты» узнали о недавно появившейся брестской студии дизайна?

– Сделаешь что-то качественно одному заказчику – он советует тебя другой компании. Помогает в этом вопросе и реклама. Для таких крупных компаний даже выгодно обращаться к услугам белорусов: у нас работа стоит от $20 в час, а взять, например, Москву – от $30 и выше. Белорусские программисты по меркам Запада очень «дешевые», а предлагаемая зарубежными компаниями оплата труда кажется нам очень достойной, – объяснил Антон Любохинец.

Пользуются услугами молодых брестских разработчиков преимущественно иностранные компании, но порой поступают заказы и от белорусских предприятий. Один из последних – заказ на разработку сайта для Горынского агрокомбината.

ПРОЕКТ «REPORT»: СТИРАЯ ВСЕ ГРАНИЦЫ

На достигнутом Антон Любохинец останавливаться не собирается. На базе студии с начала лета создается новый проект «Report» – мобильное приложение, идея которого – стереть грань между незнакомыми людьми и позволить пользователям из разных уголков планеты задавать друг другу вопросы в режиме онлайн.

Вот пример действия приложения в локальных масштабах. В пятницу вечером вы собираетесь с друзьями пойти в кафе, но не знаете, будут ли в нем свободные места, предлагает ли заведение своим посетителям живой звук и есть ли в меню пицца с креветками. Вы просто заходите в приложение, выбираете на карте место, которое вас интересует, и «бросаете» туда свой вопрос. Любой человек через приложение может на него ответить – сбросить вам фото, видео или даже организовать прямую трансляцию из места, которое вас заинтересовало.

Команда проекта Report

– 21 августа в Америке было затмение. Люди из США, которые установили приложение «Report», получили от нас запросы с просьбой выслать видео этого явления, некоторые откликнулись. Интересно, когда ты находишься за тысячи километров и можешь получить от совершенно незнакомого американца эксклюзивное видео затмения практически в режиме реального времени, – рассказал о возможностях стартапа Антон Любохинец.

Несмотря на то что приложение было создано всего пару месяцев назад, им уже заинтересовались за рубежом. Так, у разработчиков «Report» есть договоренность с компаниями «Coca-Cola» и «PepsiCo» на совместные рекламные компании. Заинтересовался проектом и один из владельцев торгово-развлекательного центра «Серебряный город» (г. Иваново, Россия).