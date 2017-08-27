закрыть
28 августа 2017, понедельник, 1:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Приложением студентов из Бреста заинтересовались Coca-Cola и Pepsi

1
  • 27.08.2017, 22:39
  • 3,135

Молодые брестские разработчики уже сотрудничают с немалым количеством зарубежных компаний.

Соучредитель проекта «Телепорт» Антон Любохинец рассказал zarya.by, как реализуются инновационные разработки брестчан на родине и за рубежом и почему с их помощью можно «обмануть» пространство и время.

В ДРУГУЮ СТРАНУ – НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Всё новые площадки продолжает осваивать проект молодых брестских инноваторов «Телепорт». Сервис, который транслирует происходящее с обзором 360 градусов в режиме реального времени, по задумке разработчиков, должен стать своего рода виртуальным онлайн-гидом по разным уголкам Земли. Пока «Телепорт» добрался лишь до стран СНГ.

– Видеооборудование можно установить в любой точке мира. Особенностью наших камер является то, что рядом с ними каждый сможет зарядить телефон и воспользоваться бесплатным интернетом. Если не можешь определиться, куда отправиться на отдых, заходишь на сайт проекта – teleport.space – выбираешь интересующее место на карте, смотришь, что там происходит в режиме реального времени, и решаешь, стоит ли туда ехать, – рассказал соучредитель проекта, 19-летний студент Брестского государственного технического университета Антон Любохинец.

Идея зародилась в 2015 году, когда Антон вместе с командой единомышленников – Виталием Безносиком, Ольгой Колосовской и Сергеем Винокуровым – решил установить на улицах родного Бреста и в коммерческих помещениях онлайн-видеокамеры. Таким образом, пользователи сервиса могли наблюдать, что происходит в ресторанах, парикмахерских, у достопримечательностей Бреста. В итоге их идея переросла в более масштабный проект «Телепорт».

Весной этого года брестские инноваторы приняли участие в программе акселерации стартапов «Tech Garden» в Алматы. Спонсором программы выступал Венчурный фонд США – он выбрал 10 лучших проектов, каждый из которых получил инвестиции на сумму 20 тысяч долларов. Победители были приглашены в США – на экскурсию по Силиконовой долине в Калифорнии.

Когда встал вопрос о монетизации проекта, к брестским разработчикам пришла мысль накладывать на видеотрансляции рекламу бизнес-компаний, используя технологию дополненной реальности. Такого рода реклама более конверсионная по сравнению с баннерной, рассказали создатели проекта. В настоящее время с ними сотрудничает немало зарубежных компаний.

Несколько месяцев назад камеры «Телепорта» были установлены на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Казахстане. Подобная вышка появилась и в Астане – транслируется проходящая там нынче международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017».

– На территории СНГ она организована впервые, длится с 10 июня по 10 сентября. Людям со всего мира наши трансляции дают возможность виртуально поприсутствовать там в режиме реального времени, – рассказал Антон Любохинец.

Проект продолжает активно развиваться. Вскоре будут установлены 6 камер в Алматы, столько же в Астане, обсуждается установка камер в парке «Патриот» в пригороде Москвы. В дальнейшем участники проекта надеются вывести свою разработку за пределы СНГ.

ДИЗАЙН ПОД ЗАКАЗ – ДЛЯ «HEINEKEN» И «ADIDAS»

«Телепорт» – не единственный успешный проект, в котором задействован Антон Любохинец. С апреля этого года вместе с единомышленником Владом Климуком, которому, кстати, также нет и двадцати, парень организовал студию веб-дизайна «Elision studio» на базе Брестского Парка высоких технологий, которая занимается разработкой дизайна сайтов, созданием логотипов, айдентики – корпоративного стиля для новых компаний.

Молодые люди собрали полноценную команду, в которую вошли студенты БрГТУ и даже выходцы из Москвы, и в настоящее время студия реализовывает заказы для таких крупных компаний, как «Asics», «Heineken», «Adidas». Часто пользуются услугами брестских дизайнеров американские стартапы. Для «Adidas» студия разрабатывала дизайн сайта, «Heineken» заказывала 3D-дизайн. Интересно, откуда такие компании-«гиганты» узнали о недавно появившейся брестской студии дизайна?

– Сделаешь что-то качественно одному заказчику – он советует тебя другой компании. Помогает в этом вопросе и реклама. Для таких крупных компаний даже выгодно обращаться к услугам белорусов: у нас работа стоит от $20 в час, а взять, например, Москву – от $30 и выше. Белорусские программисты по меркам Запада очень «дешевые», а предлагаемая зарубежными компаниями оплата труда кажется нам очень достойной, – объяснил Антон Любохинец.

Пользуются услугами молодых брестских разработчиков преимущественно иностранные компании, но порой поступают заказы и от белорусских предприятий. Один из последних – заказ на разработку сайта для Горынского агрокомбината.

ПРОЕКТ «REPORT»: СТИРАЯ ВСЕ ГРАНИЦЫ

На достигнутом Антон Любохинец останавливаться не собирается. На базе студии с начала лета создается новый проект «Report» – мобильное приложение, идея которого – стереть грань между незнакомыми людьми и позволить пользователям из разных уголков планеты задавать друг другу вопросы в режиме онлайн.

Вот пример действия приложения в локальных масштабах. В пятницу вечером вы собираетесь с друзьями пойти в кафе, но не знаете, будут ли в нем свободные места, предлагает ли заведение своим посетителям живой звук и есть ли в меню пицца с креветками. Вы просто заходите в приложение, выбираете на карте место, которое вас интересует, и «бросаете» туда свой вопрос. Любой человек через приложение может на него ответить – сбросить вам фото, видео или даже организовать прямую трансляцию из места, которое вас заинтересовало.

Команда проекта Report

– 21 августа в Америке было затмение. Люди из США, которые установили приложение «Report», получили от нас запросы с просьбой выслать видео этого явления, некоторые откликнулись. Интересно, когда ты находишься за тысячи километров и можешь получить от совершенно незнакомого американца эксклюзивное видео затмения практически в режиме реального времени, – рассказал о возможностях стартапа Антон Любохинец.

Несмотря на то что приложение было создано всего пару месяцев назад, им уже заинтересовались за рубежом. Так, у разработчиков «Report» есть договоренность с компаниями «Coca-Cola» и «PepsiCo» на совместные рекламные компании. Заинтересовался проектом и один из владельцев торгово-развлекательного центра «Серебряный город» (г. Иваново, Россия).


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому