закрыть
28 августа 2017, понедельник, 15:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинского патриота ФСБ выманила в Гомель

15
  • 28.08.2017, 12:55
  • 11,815

Агенты ФСБ притворились «девушкой» из России и пригласили украинца на «свидание» в Беларусь.

Об этом в «Фейсбуке» написал отец похищенного украинского патриота, житель Киева Игорь Гриб:

- 24 августа 2017 мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK, а затем в скайпе. Девушка, по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски.

И там я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю, город Сочи.

В Гомельской пограничной группе я обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын, так как в соответствии с инструкциями, пограничники при обнаружении в пункте пропуска лиц, в отношении которых объявлен розыск, проводят их задержания с последующей передачей ведомству, которое инициировало розыск. У меня спросили личные данные Павла и пообещали разобраться.

И через час-полтора мне передали, что никакой информации о сыне пограничники не имеют, что является откровенной ложью! И встречаться со мной пограничное руководство отказалось.

Таким образом стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Революцию достоинства Павел встретил с надеждой на перемены в стране. И после военной агрессии РФ против Украины, он был активным корреспондентом в социальных сетях, часто не подбирал выражения относительно врагов Родины. Возможно, это и стало поводом провокационных действий ФСБ РФ.

Таким образом, на этом примере видно, что Московия не остановится ни перед чем, и пойдет на любую провокацию.

И это при том, что Павел участия в боевых действиях на Востоке Украины не принимал, и служить в силовых структурах, по состоянию здоровья, ему запрещено.

У него инвалидность. Павел постоянно вынужден принимать поддерживающие препараты. Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям. Не знаю, известно об этом тем провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию.

Обращаюсь ко всем! Доведите эту информацию до своих родных и знакомых, которые являются пользователями социальных сетей, чтобы они не повторили ошибки Павла. Также, прошу помолиться за освобождение Павла и возвращение его в Украину.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз