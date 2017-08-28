Украинского патриота ФСБ выманила в Гомель 15 28.08.2017, 12:55

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Агенты ФСБ притворились «девушкой» из России и пригласили украинца на «свидание» в Беларусь.

Об этом в «Фейсбуке» написал отец похищенного украинского патриота, житель Киева Игорь Гриб:

- 24 августа 2017 мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK, а затем в скайпе. Девушка, по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски.

И там я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю, город Сочи.

В Гомельской пограничной группе я обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын, так как в соответствии с инструкциями, пограничники при обнаружении в пункте пропуска лиц, в отношении которых объявлен розыск, проводят их задержания с последующей передачей ведомству, которое инициировало розыск. У меня спросили личные данные Павла и пообещали разобраться.

И через час-полтора мне передали, что никакой информации о сыне пограничники не имеют, что является откровенной ложью! И встречаться со мной пограничное руководство отказалось.

Таким образом стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Революцию достоинства Павел встретил с надеждой на перемены в стране. И после военной агрессии РФ против Украины, он был активным корреспондентом в социальных сетях, часто не подбирал выражения относительно врагов Родины. Возможно, это и стало поводом провокационных действий ФСБ РФ.

Таким образом, на этом примере видно, что Московия не остановится ни перед чем, и пойдет на любую провокацию.

И это при том, что Павел участия в боевых действиях на Востоке Украины не принимал, и служить в силовых структурах, по состоянию здоровья, ему запрещено.

У него инвалидность. Павел постоянно вынужден принимать поддерживающие препараты. Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям. Не знаю, известно об этом тем провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию.

Обращаюсь ко всем! Доведите эту информацию до своих родных и знакомых, которые являются пользователями социальных сетей, чтобы они не повторили ошибки Павла. Также, прошу помолиться за освобождение Павла и возвращение его в Украину.