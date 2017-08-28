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Лунинецкого милиционера отправили в колонию за ДТП в пьяном виде

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  • 28.08.2017, 14:09
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Фото: inform-progulka.by

Бывшего участкового приговорили к пяти годам заключения.

5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего типа – таков приговор суда бывшему участковому Лунинецкого РОВД, который пьяным сел за руль и совершил ДТП. Телесные повреждения получила ехавшая с ним в «Рено Меган Сценик» 18-летняя девушка, сообщает media-polesye.by.

Приговор оглашен 28 августа в суде Лунинецкого района судьей Еленой Синицкой. Обвинение поддерживала старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.

Бывший сотрудник милиции признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

Обвиняемый проведет пять лет в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 5 лет и на такой же срок права занимать должности в органах МВД.

Напомним, ДТП произошло 24 мая 2017 года около 01 часа 35 минут на закругленном участке дороги по улице Октябрьской в Лунинце. 30-летний водитель выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с металлическим ограждением. В автомобиле находилось трое пассажиров. Тяжкие телесные повреждения получила ехавшая на переднем сиденье девушка.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена в силе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.


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