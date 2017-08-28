NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе 1 28.08.2017, 16:07

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Фото: nasa.gov

В отличие от земного, лед на Марсе представляет собой двуокись углерода, известную как сухой лед.

Аэрокосмическое агентство США обнародовало снимок снежных дюн на Марсе. Фото было сделано космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, установленным на зонде MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), еще 21 мая, но NASA опубликовало его 24 августа.

В отличие от земного, лед на Марсе представляет собой двуокись углерода, известную как сухой лед, пишет gordonua.com.

Во время марсианской весны лед на поверхности дюн трескается, а газ выносит наружу темный песок, создавая узоры на холмах.

На поверхности между дюнами лед сохраняется даже весной – за небольшими защищенными хребтами.

Mars Reconnaissance Orbiter – автоматическая межпланетная станция NASA. Аппарат вращается вокруг Марса с марта 2006 года, периодически передавая на Землю новые данные и снимки.