Жительница Сочи рассказала, почему выманила для ФСБ украинского патриота в Беларусь 2 29.08.2017, 10:24

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Павел Гриб

Журналистам удалось найти девушку, с которой Павел Гриб должен был встретиться в Беларуси.

19-летнего украинца Павла Гриба, который накануне пропал в Беларуси, действительно задержали сотрудники ФСБ России. Об это рассказала девушка, с которой парень должен был встретиться в Гомеле, сообщает ТСН.

Как известно, в Беларуси пропал 19-летний сын украинского военного капеллана Павел Гриб. Его отец Игорь утверждает, что парень поехал в Беларусь для встречи с девушкой, с которой, якобы, познакомился через Интернет. Однако после пересечения границы украинец пропал.

В полиции города Гомель отцу сообщили, что его сын находился в розыске. Якобы за террористическую деятельность. Однако информации о задержании парня не поступало.

Журналистам удалось найти девушку, с которой Павел должен был встретиться в Беларуси. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи.

Она рассказала, что ее действительно курировали сотрудники ФСБ. Они заставили ее пригласить парня в Гомель. Девушка утверждает, что вынуждена была это сделать, так как также находится под следствием.

«Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и… Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении», — сказала девушка.