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Карта «Запад-2017»: Учения направлены против Польши, Литвы и белорусских католиков

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  • 29.08.2017, 14:10
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Генштаб Беларуси поделил страну по религиозному признаку.

Согласно замыслу учений, отношения между соседними странами ухудшились на почве межнациональных, этнических и религиозных противоречий, а также территориальных претензий, пишет nn.by.

«Лубен» — северо-восточная часть Польши, юго-западная часть Литвы (так называемый «Сувалковской коридор»).

«Весбария» — Литва, западная и центральная часть Латвии.

«Вейшнория» — северо-западная часть Гродненской, Минской и Витебской области. Интересно, что в качестве отдельного государства «Вейшнории» обозначены районы Беларуси с большой долей католического населения. Беларусь же нанесена на карту в усеченном виде.


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