Рада БНК: 8 сентября в Минске пройдет акция протеста и солидарности 8 29.08.2017, 15:32

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Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с заявлением перед Акцией предупреждения.

Cайт Сharter97.org приводит текст заявления Рады БНК:

Режим, который уже почти четверть века незаконно удерживает власть в Беларуси, продолжает давление на общество, продолжает репрессии в отношении активистов демократической оппозиции. В очередной раз арестован один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Арест Статкевича напрямую связан с акцией «За мирную Беларусь!», на которую Белорусский Национальный Конгресс призывает граждан 8 сентября в 19.00 на Октябрьскую площадь Минска, чтобы потребовать от властей выполнения статьи 18 Конституции Республики Беларусь о государственном нейтралитете. Арест Статкевича - попытка режима сорвать акцию протеста против втягивания Беларуси в военно-политические блоки, против антинациональной внутренней и внешней политики.

Целью сбить волну народных протестов обусловлено также политическое преследование членов Рады БНК, лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича, члена РЭП Игоря Комликa.

Мы не должны поддаваться давлению режима, у которого нет никаких других способов и средств для удержания власти, помимо репрессий. Свобода Беларуси стоит наших усилий для борьбы за нее.

Требуя немедленного освобождения, прекращения политических преследований наших товарищей, мы считаем делом чести провести 8 сентября акцию «За мирную Беларусь!», в подготовке которой они принимали участие. Теперь это не только акция протеста, но и акция солидарности со всеми, кто так или иначе пострадал от несправедливости, беззакония, от репрессий.

Патриотов Беларуси в этот день, в День белорусской воинской славы, мы призываем присягнуть на верность Отечеству. Вот текст присяги:

Я... іменем Бога і Беларусі:

клянуся змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;

клянуся берагчы Беларусь у сэрцы маім, бараніць яе ад любога, адкуль бы ён ні прыйшоў, ворага;

клянуся быць верным Беларусі і ніколі не здрадзіць маім сябрам, якія змагаюцца за вольную Айчыну.

Жыве Беларусь!

Всех, для кого эти слова не пустой звук, у кого Беларусь в сердце, ждем 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади столицы нашей страны.

Власть - народу!