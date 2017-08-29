Исчезнувший в Гомеле украинский патриот «найдется» в Краснодаре? 29.08.2017, 20:56

Павел Гриб

Российский адвокат рассказал, где стоит искать Павла Гриба.

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает того, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез после встречи в Гомеле с девушкой из Сочи, вдруг появится в здании Управления ФСБ по Краснодарскому краю, пишет euroradio.fm.

"Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет подобной. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме. Сделают заявление, что он сам пересек границу. Будут все говорить, что это нелогично, что поверить в это невозможно, так как нужды самому ехать сдаваться у него никакой не было - никого это волновать в России не будет. И я допускаю здесь сотрудничество между белорусским КГБ и российским ФСБ. Даже уверен, что такое точно было. Из-за каких-то интересов и причин, о которых нам никогда не скажут. Возможно, есть какая-то специальное секретное соглашение для таких случаев между ФСБ и КГБ: как в таких случаях действовать. И действовали по этой схеме", - говорит Фейгин.

По неофициальной информации, Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местном ФСБ. Но официально журналистам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву.

Марк Фейгин говорит, что чтобы получить ответ о местонахождении Павла, МИД Украины должен направить соответствующую ноту в МИД России. А отцу парня нужно от своего имени написать запросы в МИД Беларуси и России, а также в ФСБ и КГБ. И заняться поиском адвоката. Ведь государственный адвокат, которого по информации Еврорадио уже дали Павлу Грибу, с защитой по такому делу не справится. Но посоветовать, к кому обратиться, не смог.

"Это отцом Павла нужно решить совместно с МИД Украины. Имеет смысл именно МИД Украины заняться поиском адвоката в России. Если дело будет вестись в Краснодаре, то московский адвокат вряд ли сможет в нем участвовать в полном объеме с учетом загрузки и расстоянии", - отметил Марк Фейгин.

Что касается причин, почему ФСБ выкрал Павла Гриба, то российский адвокат не исключает, что, возможно, дело в российском солдате Агееве, которого взяли в плен на Донбассе и осудили в Украине. Фейгин не исключает, что ФСБ сейчас "хватает всех, к кому может дотянуться, чтобы собрать хорошее число для обмена".

Напомним, 19-летний украинец Павел Гриб приехал из Киева в Гомель на встречу с девушкой из России 24 августа. Домой он так и не вернулся. Как узнал отец парня Игорь Гриб от гомельских милиционеров, его сын находится в розыске по подозрению в совершении террористического акта по запросу ФСБ РФ по Краснодарскому краю и городу Сочи. Девушка, на встречу с которой Павел приехал в Гомель, рассказала, что вытянула его в Беларусь по требованию ФСБ.