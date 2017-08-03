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Федынич на свободе. Власти испугались международного давления?

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  • 3.08.2017, 10:04
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Геннадий Федынич

(обновляется) Ночью после допроса Геннадия Федынича освободили.

Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на активистов профсоюза РЭП.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бывший редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Пичужкина отпущены на свободу после допроса.

Главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик отправлен в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Телефон Федынича пока не отвечает, есть информация, что его не отдали профсоюзному лидеру после допроса.

После освобождения Геннадий Федынич рассказал «Белсату», что сейчас находится в статусе подозреваемого, на допросе дал подписку о неразглашении.

«Пришли утром в мою квартиру, переворошили все, даже книжки. Забрали жесткие диски с компьютеров и немного денег. Мобильный телефон также забрали. Во время обыска вели себя адекватно, никто не угрожал», - рассказал Федынич.

Возбужденное против него дело он связывает исключительно с «местью властей за активную общественную деятельность».

«Очевидно, это была спланированная акция, месть за нашу деятельность и позицию в течение весенних протестов против декрета №3. Естественно, доказательная база в деле отсутствует, обвинения не имеют обоснования», - заявил лидер независимого профсоюза.

Геннадий Федынич сообщил, что дело ведет следователь ДФР КГК Сергей Дмитриев.

Напомним, вчера в офисе независимого профсоюза РЭП в Минске прошел обыск. Его провел Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Руководителей профсоюза обвинили в неуплате налогов.

Обыск длился 6 часов. Были изъяты компьютеры и другие носители информации. Задержаны лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич, бывшая редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина, главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик.

Комитет госконтроля официально подтвердил, что уголовное дело возбуждено в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Сразу после задержания профсоюзных лидеров последовали заявления протеста со стороны белорусских и международных организаций.


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