Белорусским профсоюзам необходима солидарность 3.08.2017, 15:11

Активист независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик должен быть немедленно освобожден.

Об этом говорится в заявлении, которое пресс-служба Движения солидарности «Разам» прислала в редакцию сайта Charter97.org:

- Движение солидарности «Разам» поддерживает заявление Совета Белорусского Национального Конгресса от 02.08.2017 года «Требуем освободить профсоюзных лидеров!».

В то же время мы обращаем внимание на то, что незаконные и брутальные действия силовых структур режима Лукашенко против независимых профсоюзов происходят за полтора месяца до начала белорусско-российских военных учений «Запад-2017» и выглядят попыткой зачистки белорусского гражданского общества, чтобы нейтрализовать мирные протестные акции.

Напомним, что 8 сентября, в День Белорусской воинской славы, в 18 часов на Октябрьской площади Минска начнется Акция предупреждения возможной агрессии, которая может поломать все путинско-лукашенковские планы, так как абсолютное большинство граждан Беларуси категорически против втягивания нашей страны в российские военные авантюры.

Появление в июле 2017 года в Беларуси российского военного контингента, численность которого неизвестна, а цели пребывания - неправдоподобные, не получила должного комментария от белорусского и международного сообщества. Вчерашние репрессии против независимых профсоюзов должны помочь понять опасность для Беларуси и Европы путинско-лукашистских военных мер.

Мы требуем:

- Прекратить репрессии против независимых профсоюзов;

- немедленно освободить активиста РЭП Игоря Комлик и прекратить уголовное дело.

Призываем белорусскую и международную общественность к кампании солидарности с независимым профсоюзным движением Беларуси.

Свободу политзаключенным!

Жыве Беларусь!