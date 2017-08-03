Комлик-младший проходил по «делу патриотов», а старший - сейчас на Окрестина 2 3.08.2017, 15:31

Игорь Комлик

Задержанный за «неуплату налогов» главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик находится на Окрестина.

Кто такой главный бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик, фигура которого не была публичной? Несколько фактов про него опубликовало «Радыё Свабода»:

Игорь Комлик - председатель Минской городской организации РЭП, главный бухгалтер РЭП. Коренной минчанин, родился 12 июля 1959 года.

В 1976 году окончил среднюю школу № 57, поступил в Белорусский политехнический институт.

По первому высшему образованию - инженер-механик.

С 1994 до 2004 года работал в конструкторском бюро точного электронного машиностроения. Был председателем профсоюзной организации.

В 1997-2001 годах изучал правоведение в Международном институте правовых и социальных отношений.

С 2010-го - председатель Минской городской первичной организации РЭП, главный бухгалтер РЭП.

Сын Игоря Комлика - Андрей Комлик-Яматин - был задержан по так называемому «делу патриотов». Андрей вместе с женой Анастасией производил одежду в национальном белорусском стиле.

У Игоря Комлика двое внуков.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 2 августа состоялись обыски в офисе независимого профсоюза РЭП, а также дома у его лидера Геннадия Федынича, Игоря Комлика и Натальи Пичужкиной. Конфискованы электронные носители, жесткие диски компьютеров и документация.

Кроме того, обыск прошел в офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) конфисковали ноутбуки и жесткие диски компьютеров.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бывшая редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Пичужкина после допроса отпущены. А вот главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик направлен в минский Центр изоляции правонарушителей.

В КГК сообщили, что уголовное дело возбуждено «по фактам неуплаты налогов».