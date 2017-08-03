Геннадия Федынича задержали гэбэшники, переодетые в сантехников 3 3.08.2017, 15:41

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

(обновлено) Стали известны подробности задержания и допроса профсоюзного лидера.

Как сообщил на пресс-конференции лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, его задержали 2 августа в 9 утра. Когда он вышел из квартиры на лестничную площадку, там ждали парни, одетые в спецодежду коммунальных служб. Они предъявили Федыничу удостоверения сотрудников Департамента финансовых расследований.

По словам Федынича, у него описали имущество: квартиру на улице Мельникайте, автомобиль «Тойота», телевизор, музыкальный центр.

Допрос в Комитете госконтроля на улице Бровки продолжался до 22:30. Перед тем, как отпустить, с Федынича взяли подписку о неразглашении. Подписку о невыезде не брали.

Федынич находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. Обвинение предъявили по статье 243 ч.2. По версии следствия, он не выплатил за 2011 год налогов на 22 тысячи рублей (деноминированных).

«Я все налоги плачу исправно. И никаких денег я не имел. А то, что профсоюз является членом международной организации «Индустриал», и то, что он дружит со всем миром - всем известно. Мы проводили и будем проводить встречи, учебные программы. Без этого профсоюза не может существовать», — говорит Федынич.

Геннадий Федынич связывает задержание в том числе с протестами против декрета №3.

«В общей сложности члены РЭПа отсидели 170 суток, заплатили штрафов на сумму 4200 евро. 39 Человек подверглись репрессиям».

РЭП обратился в международные профсоюзные организации с просьбой о солидарности.

Отвечая на вопросы журналистов, Геннадий Федынич высказал свое мнение о причинах преследования организации, подчеркнув важность позиций РЭП как внутри страны, там и по за ее пределами, передает spring96.org.

"Наш профсоюз является членом международной организации "Индустриал", а также дружит не только с российскими и украинскими организациями, но со всем миром, и это хорошо известно. Мы проводили и будем проводить международные встречи, образовательные семинары, так как без этого профсоюзы работать не могут. В общем все эти события - как некий взрыв, у меня 31 июля был день рождения, 60 лет. Насколько я знаю, эти все дела хотели сделать еще 31-го, но в офисе собралось много людей, человек тридцать, и они не рискнули.

У профсоюза РЭП есть твердая позиция по защите социально-экономических прав, она давно известна и в любом случае меняться не будет, несмотря на то, что сделали вчера, чтобы поставить нас в одну цепь с другими и заставить работать, как скажут выше. Сегодня РЭП - одна из немногих общественных организаций, которая активно защищает интересы рабочих и безработных людей. До осени рукой подать, а экономическое состояние в республике не соответствует тому, как указывалось в приказе, каким ему должно быть, в том числе и о 500 долларов зарплаты. Безусловно это связано и с протестами против Декрета №3".

Насчет Игоря Комлика Федынич сообщил, что тот сейчас находится на Окрестина, причем имеет жалобы на состояние здоровья и у него может быть проблема с лекарствами. Сейчас реповцы этим занимаются, передали в ИВС врачебный эпикриз.