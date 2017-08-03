В суде Гомеля четыре дня зачитывали обвинение по «делу таможенников» 1 3.08.2017, 19:41

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В Гомеле идет суд над 15 бывшими сотрудниками таможни.

Суд Центрального района Гомеля 28 июля приступил к рассмотрению уголовного дела с 18 фигурантами, среди которых должностные лица Гомельской таможни. Четыре дня дня прокуроры зачитывали обвинение 17 человекам, 18-му зачитают на следующем заседании, пишет tut.by.

Всего сотрудников Гомельской таможни среди обвиняемых — 15 человек, кроме них — пара предпринимателей, которым вменяется дача взятки, и официантка придорожного кафе, которая передавала деньги. Среди фигурантов дела — старшие оперуполномоченные Гомельской таможни, начальник отдела по борьбе с контрабандой. Задержанными оказались почти два отдела таможни — оперативно-поисковой отдел и отдел по борьбе с контрабандой.

Одних таможенников обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Материалы дела насчитывают 42 тома. Обвинение поддерживают три сотрудника прокуратуры, а бывших таможенников защищают по два-три адвоката.

В целом суть преступлений схожа с историей уже осужденных мозырских таможенников. Территория — преимущественно Добрушский район. По версии обвинения, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет. Суммы и предметы взятки различные — начиная от недорогой бутылки коньяка до 4,5 тыс. долларов.

10 обвиняемых своей вины не признали. Именно они и заключены под стражу. Семеро признавших вину до начала и во время суда находятся под домашним арестом или под подпиской о не выезде.

Еще один обвиняемый Дмитрий Погарцев весной этого года осужден на 7,5 лет за незаконный оборот наркотических средств, сейчас проходит уже по другой статье. Его обвинение считает одним из организаторов и координатором группы. На первом заседании мужчина находился на скамье отдельно от других. В дальнейшем, по его личному ходатайству, он был уже вместе со всеми.

Для того чтобы зачитать обвинение, предъявленное Погарцеву, прокурору понадобилось полтора часа.

Некоторые из обвиняемых мужчин уже не работали в таможне какое-то время, когда их задержали в феврале 2016 года сотрудники КГБ.

— Задерживали всех в три захода. Первыми — тех, кто мало-мальски поддерживал связь по телефону с Погарцевым после его увольнения из таможни. Но хочу вам сказать, что задолго до всего этого, когда он только уволился и в отделе пошли слухи о том, что Дима потерял голову и занялся не тем, ребята старались с ним меньше общаться. Насколько мне известно, его [Погарцева] это очень сильно задело, — поделился с tut.by источник в процессе.

— Следствие установило, что полученные деньги во время дежурств свозились и делились не где попало, а в здании Гомельской таможни, в кабинете оперативно-поискового отдела. Но все родственники знают, что перед заступлением и после дежурства мобильную группу раздевают чуть ли не до трусов на предмет проверки. Куда в таком случае смотрела служба собственной безопасности? Лично мое мнение, что на фоне дела ошмянских таможенников, решили «поймать волну». Более того, на момент задержания и вплоть до начала весны этого года не было даже и разговоров о том, что дело будет представлено как «организованная группа». В этом нас уверяли и адвокаты. А по итогу все получилось иначе, — рассказала одна из супруг обвиняемых.