Правозащитники признали Игоря Комлика политзаключенным 1 3.08.2017, 20:43

Игорь Комлик

Правозащитники потребовали немедленного освобождения Игоря Комлика.

Заместителя председателя профсоюза РЭП Игоря Комлика белорусские правозащитники признали политзаключенным. Об этом говорится в заявлении, которое подписали 11 организаций: Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова, ПУ "Белорусский документационный центр", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", инициативная группа "Идентичность и право", простое товарищество "Инициатива FORB", правозащитный центр "Весна" (закрытый белорусскими властями), РОО "Правовая инициатива", Комитет защиты репрессированных "Солидарность", учреждение "Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", просветительское учреждение "Центр правовой трансформации".

Заявление принято в связи с уголовным делом против руководителей профсоюза РЭП, которое завели 2 августа белорусские силовые структуры. Председателя профсоюза Геннадия Федынича и его заместителя, главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика обвиняют в "неуплате налогов в особо крупном размере".

Правозащитники считают, что белорусские власти ведут наступление на независимое профсоюзное движение в стране.

"В связи с этим мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, напоминаем властям Республики Беларусь, что согласно статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый имеет право на свободу ассоциаций с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц", — говорится по этому поводу в заявлении, которое приводит правозащитный сайт "Весна".

Правозащитники заявляют, что уголовное дело на руководителей профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича политически мотивировано, связано с их активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществлением права на свободу ассоциаций.

Поэтому они призывают прекратить уголовное преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика. "В связи с содержанием Игоря Комлика в изоляции рассматриваем его в качестве политзаключенного и требуем его немедленного освобождения. Одновременно требуем от властей Беларуси прекратить давление на независимое профсоюзное движение и призываем отказаться от неправомерного вмешательства в их деятельность", — заявляют правозащитники.

К белорусской общественности и международному сообществу они обращаются с призывом использовать все возможные средства политического и правового давления на правительство Беларуси для освобождения Игоря Комлика.