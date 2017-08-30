«Запад-2017»: Вейшнория совпадает с электоральной картой Позняка на выборах 1994 года 10 30.08.2017, 8:03

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Против кого проводят маневры российско-белорусские войска?

Интересное совпадение отметил в «Фейсбуке» Сергей Чалый. Условным противником российско-белорусского контингента на учениях «Запад-2017» стало выдуманное «государство» Вейшнория, расположенное на северо-западе современной Беларуси. Ее границы удивительным образом совпадают с электоральной картой Зенона Позняка на выборах 1994 года.

«Карта враждебной Вейшнории, с которой собрались воевать на учениях Запад-2017 доблестные союзные войска, подозрительно совпадает с... электоральной картой Позняка 1994!», - написал Сергей Чалый.