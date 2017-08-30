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Видеофакт: Колонна российских танков в Орше

  • 30.08.2017, 10:53
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Через Оршу продолжает двигаться российская военная техника.

Большая колонна танков и другой техники ехала через Оршу-Центральную (вокзал) в понедельник 28 августа около 17 часов вечера, сообщает сайт orsha.eu.

Но не всю технику оршанцы могут так просто увидеть. Например, как минимум уже второй вечер (28 и 29 августа) на окраинную станцию Орша-Западная пригоняют большие эшелоны с военными автомобилями и другой техникой. К утру эти эшелоны уезжают.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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