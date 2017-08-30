В сети начал действовать «МИД Вейшнории» 8 30.08.2017, 14:24

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Белорусы остро высмеяли выдумки сценаристов учений «Запад-2017».

Вчера журналистам был представлен сценарий белорусско-российских учений «Запад-2017». Условным противником была объявлена часть территории Беларуси под вымышленным названием Вейшнория. К вечеру было замечено еще одно интересное обстоятельство, связанное с «Вейшнорией»: его «территория» совпадает с электоральной картой Позняка на выборах 1994 года.

Реакция интернет-пользователей на эти известия носила иронический характер, и вот сегодня утром в твиттере появился аккаунт под названием «МИД Вейшнории».

Одним из первых твитов молодой правительственной структуры стало подчеркивание миролюбивых намерений:

Афіцыйна: Вейшнорыя ніколі не будзе нападаць на Беларусь. Але і свайго не аддамо а ні клапціка. #veisnoria #veišnoria #vaišnoria — МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.

Затем пошли политические заявления:

Официально: гражданину РБ Белоконеву Олегу Алексеевичу 1965 г.р. с 30.08.2017 въезд на территорию Вейшнории ЗАПРЕЩЕН #Вейшнорыя #Veisnoria pic.twitter.com/GSTrlwEqDC — МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.

А также призывы к мобилизации:

С твиттер-аккаунта «Нашай Нівы» журналисты попытались получить от МИД Вейшнории некоторые подробности:

а дзе ваша сталіца знаходзіцца? Куды дзепешы слаць? — NN.BY / «Наша Ніва» (@nasa_niva) 30 августа 2017 г.

Официальный ответ был следующим:

У Горадні знаходзяцца афіцыйныя рэзідэнцыі, Ліда - Урад і Парламент (акрамая Мінкульту). Смаргонь - культурная сталіца. — МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.

Появилась также соответствующая страница в Википедии.

Белорусско-российские учения «Запад-2017», по замыслу которых на Беларусь и Россию нападают три вымышленных государства «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения», пройдут с 14 по 20 сентября.