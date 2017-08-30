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В сети начал действовать «МИД Вейшнории»

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  • 30.08.2017, 14:24
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Белорусы остро высмеяли выдумки сценаристов учений «Запад-2017».

Вчера журналистам был представлен сценарий белорусско-российских учений «Запад-2017». Условным противником была объявлена часть территории Беларуси под вымышленным названием Вейшнория. К вечеру было замечено еще одно интересное обстоятельство, связанное с «Вейшнорией»: его «территория» совпадает с электоральной картой Позняка на выборах 1994 года.

Реакция интернет-пользователей на эти известия носила иронический характер, и вот сегодня утром в твиттере появился аккаунт под названием «МИД Вейшнории».

Одним из первых твитов молодой правительственной структуры стало подчеркивание миролюбивых намерений:

Затем пошли политические заявления:

А также призывы к мобилизации:

С твиттер-аккаунта «Нашай Нівы» журналисты попытались получить от МИД Вейшнории некоторые подробности:

Официальный ответ был следующим:

Появилась также соответствующая страница в Википедии.

Белорусско-российские учения «Запад-2017», по замыслу которых на Беларусь и Россию нападают три вымышленных государства «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения», пройдут с 14 по 20 сентября.


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