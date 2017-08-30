МИД Украины: Беларусь действует не по-партнерски 4 30.08.2017, 22:52

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Елена Зеркаль

В МИД Украины раскритиковали действия Беларуси на фоне скандала с исчезновением украинца в Гомеле.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что «Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому».

Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает УНИАН.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления?

Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила Зеркаль.

"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.