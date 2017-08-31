Николай Статкевич вышел на свободу 11 31.08.2017, 14:03

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Николай Статкевич

Лидера БНК встречали возле ЦИП на Окрестина.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич вышел на свободу, об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» жена политика Марина Адамович.

Напомним, что Николаю Статкевичу присудили 5 суток за акцию 30 марта и 15 суток присудили за мирную акцию протеста 3 июля. Лидера Белорусского Национального Конгресса заочно осудили 9 августа, однако задержали только 26 августа.

Вероятно, задержание политика было связанно с акцией протеста, которую БНК собирается провести 8 сентября.