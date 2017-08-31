Стало известно, во сколько родителям обойдутся школьные обеды 7 31.08.2017, 21:51

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В Минске на двоих детей-школьников родители сразу отдадут более 100 рублей.

Отказаться от наличных в школах предлагали давно. Теперь школьникам-минчанам не надо приносить деньги за обеды классному руководителю. А учителю не придется записывать все в тетрадь. Расплатиться можно будет онлайн, в банкоматах и инфокиосках, в отделениях банков или на почте, пишет kp.by.

Правда, если раньше сдавали деньги на неделю, то сейчас придется платить сразу за месяц. В сентябре родители заплатят заранее. Начиная с октября, оплата школьных обедов будет производиться по факту, то есть после окончания расчетного месяца.

Стоимость школьного питания остается прежней: от 1,10 до 2,60 рублей за порцию. В прошлый раз цену повышали в феврале прошлого года. Тогда в среднем цена увеличилась на 5%. Дороже питаться в Минске, дешевле - в регионах. Получается, в Минске за месяц придется заплатить более 50 рублей, а если в семье два школьника - разом нужно будет выложить свыше 100 рублей. Кстати, в системе будет учитываться посещение ребенка: если школьник болеет, деньги за обед не списываются.

- В большинстве школ Минска внедрена информационная система, доступ к которой имеют классные руководители. Они же и будут следить за правильностью учета. Каждому учащемуся присваивается учетный номер, который сохраняется за ним до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Факт проверки оплаты - онлайн, через интернет-кабинеты классных руководителей. Никаких чеков, подтверждающих оплату, предоставлять и хранить не нужно, - объясняет председатель правления ЗАО «НКФО «ЕРИП»» Елена Антони.

Заплатить за питание через ЕРИП можно через мобильный и интернет-банкинг, в кассах 23 банков, на «Белпочте», а также через платежные терминалы и инфокиоски.

Для оплаты за школьное питание через ЕРИП выберите: Система Расчет > г. Минск > Образование и развитие > Комбинаты школьного питания > Район > Питание. Далее введите учетный номер ученика. Его можно узнать у классного руководителя.

Комментарий педагога

«Ежедневно вносить данные по 30 ученикам - это работа бухгалтера, а не учителя»

О новых ежедневных обязанностях классных руководителей высказался репетитор Евгений Ливянт.

- Учительница должна будет поставить птички напротив присутствующих в школе учеников и отметить отсутствующих (а еще есть те редкие ученики, которые в школу ходят, но в школьной столовой не едят). Затем отметить номер комплекса, который съел ребенок. А еще будут дети, которые по каким-то причинам (например, по болезни) уйдут после пары уроков домой, и их надо будет переотмечать. Раз в неделю классному руководителю будут присылать данные о неплательщиках, с которыми придется провести работу.

Кстати, если у классного руководителя нет личного ПК или гаджета с оплаченным интернетом, то вводить данные он будет с другими учителями по очереди с тех компьютеров в школе, которые подключены к интернету. И не все учителя дружат с ЕРИПом, поэтому им придется тяжело, а вероятность ошибок будет очень большой. При этом учителю не будут выплачивать деньги за эту работу, а вот «по голове получать» за различные «косяки» он будет. А ошибки будут неизбежны: ежедневно вносить данные по 30 ученикам - это работа материально ответственного бухгалтера, а не учителя, который этой работе не обучен. Значит, с учителя еще и деньги стребуют, если что-то пойдет не так.