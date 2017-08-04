Баллистическая ракета КНДР могла сбить французский пассажирский самолет

Баллистическая ракета КНДР могла сбить французский пассажирский самолет1
- 4.08.2017, 11:19
Северокорейская баллистическая ракета пересекла траекторию полета французского самолета.
Авиакомпания Air France расширила зону облета КНДР в связи с последним испытанием баллистической ракеты, передает «Гордон».
Запущенная 28 июля межконтинентальная баллистическая ракета КНДР пересекла траекторию полета самолета компании Air France, направлявшегося из Токио в Париж.
Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителей Пентагона и министерства обороны Японии.
По данным японских военных, ракета приземлилась в 150 км к юго-западу от острова Окусири. Рейс 293 авиакомпании Air France миновал этот район за 5–10 минут до того, как ракета упала в воду.
На борту находилось 332 человека – 316 пассажиров и 16 членов экипажа.
Телеканал France24 распространил релиз спикера Air France, согласно которому авиакомпания расширяет зону облета КНДР в качестве меры предосторожности.
Представитель авиакомпании заявил телеканалу, что во время приводнения ракеты пассажирский борт находился примерно в 100 км к северу и что реальной угрозы жизни людей не было.
Опрошенные эксперты считают, что если бы самолет вылетел из Токио с небольшой задержкой, столкновение с ракетой стало бы реальным.
28 июля КНДР провела запуск баллистической ракеты «Хвасон-14» из северной провинции Янган. В Токио сообщили, что ракета летела около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.