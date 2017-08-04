Баллистическая ракета КНДР могла сбить французский пассажирский самолет 1 4.08.2017, 11:19

Фото: EPA

Северокорейская баллистическая ракета пересекла траекторию полета французского самолета.

Авиакомпания Air France расширила зону облета КНДР в связи с последним испытанием баллистической ракеты, передает «Гордон».

Запущенная 28 июля межконтинентальная баллистическая ракета КНДР пересекла траекторию полета самолета компании Air France, направлявшегося из Токио в Париж.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителей Пентагона и министерства обороны Японии.

По данным японских военных, ракета приземлилась в 150 км к юго-западу от острова Окусири. Рейс 293 авиакомпании Air France миновал этот район за 5–10 минут до того, как ракета упала в воду.

На борту находилось 332 человека – 316 пассажиров и 16 членов экипажа.

Телеканал France24 распространил релиз спикера Air France, согласно которому авиакомпания расширяет зону облета КНДР в качестве меры предосторожности.

Представитель авиакомпании заявил телеканалу, что во время приводнения ракеты пассажирский борт находился примерно в 100 км к северу и что реальной угрозы жизни людей не было.

Опрошенные эксперты считают, что если бы самолет вылетел из Токио с небольшой задержкой, столкновение с ракетой стало бы реальным.

28 июля КНДР провела запуск баллистической ракеты «Хвасон-14» из северной провинции Янган. В Токио сообщили, что ракета летела около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.