Как сотни белорусов победили «пенсионную ловушку»6
- 4.08.2017, 18:33
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Пенсионеры дали настоящий бой несправедливой системе.
Елизавета Тамашевич из Заславля 19 лет ухаживала за своей больной мамой, но в пенсии государство ей отказало. Бывший милиционер из Лиды Иван Снитко 19 лет отходил в погонах и 11 лет работал охранником, а права на пенсию не заслужил. В такой же ситуации оказались около тысячи пенсионеров — им хватало трудового стажа, но не хватило страхового, от которого зависит, получит ли вообще человек пенсию. За два года страховой стаж резко вырос — с пяти до 15 лет. Посыпались жалобы и обращения — в органы соцзащиты, к Лукашенко, «депутатам», в суды. Больше года правозащитники пытались доказать государству, что новые правила в назначении пенсии не соответствуют Конституции. В итоге Лукашенко подписал указ, который с 1 августа освободил часть людей из пенсионной ловушки. Но вернули право на пенсию не всем.
Как появилась ловушка
Еще три года назад, чтобы получать пенсию, было достаточно, чтобы в трудовой книжке была запись о пяти годах работы с уплатой страховых взносов. Исходя из этой нормы люди строили свои планы. В конце 2014 года их пришлось пересмотреть: минимальный страховой стаж подняли до десяти лет. А еще через год вдруг — до 15-ти. В три раза за два года!
Этот крутой вираж был первым шагом к пенсионной ловушке. Окончательно стало понятно, что ее не избежать, когда стаж продолжил расти, пусть уже и не резко, а постепенно, на шесть месяцев в год. В 2016-м право на пенсию получили те, у кого минимум 15,5 лет страхового стажа. В этом году нужны уже 16 лет стажа, в следующем понадобится 16,5. И так год за годом, вплоть до 2025-го, когда при выходе на пенсию начнут требовать 20 лет стажа.
И тут многие поняли: да им просто не угнаться за этими цифрами!
Елизавета Тамашевич из Заславля 11 лет отработала бухгалтером. Потом родила сына, сидела в декрете. А вскоре заболела ее мама. Дочь официально оформила уход за мамой, в органах соцзащиты ей сделали запись в трудовой книжке. Через 19 лет, когда бывшему бухгалтеру исполнилось 55, она пришла оформлять пенсию и узнала, что у нее не набралось 15,5 лет страхового стажа и пенсия ей не положена.
— Я была в шоке от самой ситуации: 30 лет трудового стажа — и пенсия не положена? — вспоминает Елизавета Юрьевна.
Ей объяснили: от общего трудового стажа зависит размер пенсии, но страховой стаж важнее — от него зависит, получишь ли ты вообще право на пенсию. Страховой стаж — это тот период работы, когда выплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). У нашей героини он оказался лишь 11 лет — тех самых, когда она работала бухгалтером и платила взносы. А годы ухода за мамой-инвалидом в нашей стране входят только в трудовой стаж, в страховой — нет.
— Мне сказали, что надо отработать еще восемь лет, только тогда я смогу пойти на пенсию, — рассказывает женщина.
Почему не четыре с половиной? Именно потому что минимальный страховой стаж постоянно растет. Пока наша героиня будет набирать 15,5 лет страхового стажа, его планка поднимется до 18 лет. Вот и выходит, что нужная цифра в трудовой книжке Елизаветы Тамашевич и необходимый для назначения ей пенсии страховой стаж сойдутся только в 2024 году.
В похожей ситуации оказалась и Виктория Петровна из Минской области, историю которой «Имена» уже рассказывали. В 90-е она родила двух сыновей, а когда собралась выходить на работу, грянуло массовое сокращение. Что оставалось делать? Женщина решила воспользоваться правом находиться дома до достижения детьми 14-ти лет. Когда младшему сыну исполнилось 14, она долго искала работу, не нашла и в итоге стала ухаживать за инвалидами. Запись в трудовую книжку ей сделали, но эти годы не вошли в страховой стаж, и в праве на пенсию женщине отказали.
— Это была убивающая новость. При трудовом стаже 26 лет мне насчитали чуть больше 13 лет страхового! Я испытала шок, некоторое время вообще не понимала, где нахожусь. Чувствовала, что с места не могу сойти. И мысль — как жить дальше?
В ловушку страхового стажа попали и люди в погонах. Иван Снитко из Лиды 19 лет прослужил в милиции, вместе с сослуживцами ликвидировал последствия на ЧАЭС, участвовал в спецоперации в Азербайджане. В 1992-м у него случился конфликт с начальством, и Снитко ушел со службы, хотя понимал, что если не доработает до положенных 20-ти лет стажа, то потеряет право на пенсию по выслуге лет.
После увольнения бывший милиционер дома не сидел, подрабатывал в разных местах, но без оформления. Потом официально устроился охранником. Когда исполнилось 60, мужчина пошел оформлять пенсию по возрасту. И узнал, что он ее не заслужил. Да, трудовой стаж большой — 30 лет, а вот страховой — только 8. Дело в том, что пока милиционеры и сотрудники других силовых структур работают, государство, как работодатель, не платит за них в ФСЗН, а пенсии им выплачиваются за счет целевого финансирования. Не отслужил 20 лет — годы службы не учитываются при назначении пенсии.
Таких, как Елизавета Тамашевич, Виктория Петровна и Иван Снитко, по всей стране набралось в 2015 году, по данным Минтруда, около тысячи человек. Они достигли пенсионного возраста, но выйти на пенсию не смогли. Остались без какого-либо дохода и с перспективой через пять лет получить социальную пенсию. Она выплачивается в Беларуси женщинам с 60-ти лет, мужчинам — с 65-ти и равна половине бюджета прожиточного минимума. Сегодня это меньше 100 рублей.
Борьба за право на пенсию
Правозащитники забили тревогу: как такое возможно в социальном государстве?
— Все эти люди работали и платили взносы, кто-то больше лет, кто-то меньше, но вышло, что их страховой стаж просто пропал, — говорит Дмитрий Черных, координатор юридических программ Белорусского Хельсинкского комитета. — Почему бы не назначать пенсии пропорционально тому страховому стажу, который они заработали? Когда у человека не хватает общего трудового стажа, ему назначают пенсию, но несколько меньше, чем при полном стаже. Так и здесь: если человеку не хватает страхового стажа, нужно назначить ему пенсию пропорционально. Пусть она будет меньше, но важно, чтобы была.
Юристы Белорусского Хельсинкского комитета организовали публичную кампанию, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.
— Мы обращались в Конституционный суд, администрацию Лукашенко, «парламент», Министерство труда и соцзащиты и настаивали, что новые правила в назначении пенсии противоречат Конституции и международным стандартам, которые приняла Беларусь. Наша страна является участницей международного Пакта о социально-экономических и культурных правах. Там говорится, что нельзя вводить ретроактивные меры, т. е. меры, которые ухудшают положение людей, которые жили по другим правилам и были уверены, что получат право на пенсию, — объясняет Дмитрий Черных.
Судьи встали на сторону действующего законодательства. Люди эти суды проиграли
Возмущенные белорусы, которых лишили права на пенсию, писали жалобы в органы соцзащиты, Лукашенко, искали помощи у правозащитников, рассказывали свои истории журналистам.
Бывший бухгалтер Елизавета Тамашевич обращалась в администрацию Лукашенко, звонила на «горячую линию» в Минтруда.
— Мне замминистра труда Валерий Ковальков сказал: «Как это вы дома сидели? Вы что, одна в семье?» А я объясняла, что наша семья сделала такой выбор, я смотрела за мамой, потому что жила с ней в одном городе, а брат — за 30 км. Я приходила к маме, как на работу, с утра до вечера с ней сидела. И сейчас прихожу. А как ее оставишь? Я нигде не получила поддержки. Мне говорили: такой закон и ничего не изменится, мы ничем не можем вам помочь, — рассказывает Елизавета Юрьевна. — Я записалась на прием к депутатам в Палату представителей, но встреча не состоялась, они все были на выезде. А в апреле мне оттуда позвонила специалистка и сказала: потерпите, готовятся какие-то изменения. И я тогда немного успокоилась.
Бывший милиционер Иван Снитко тоже искал справедливости в местных и республиканских органах по труду и соцзащите, Лукашенко, в совете министров. Везде ему объясняли, что в его ситуации закон соблюден и права на пенсию мужчина не имеет.
Правозащитники же советовали несостоявшимся пенсионерам обращаться в суды и помогали составлять им жалобы на действия комиссий по назначению пенсии.
— Мы надеялись, что судьи, рассматривая эти дела, придут к выводу, что новое законодательство не соответствует Конституции и направят вопрос на рассмотрение Конституционного суда, — говорит Дмитрий Черных. — Но судьи встали на сторону действующего законодательства. Люди эти суды проиграли.
Больше года шла борьба за права пенсионеров. В итоге работа правозащитников и многочисленные жалобы несостоявшихся пенсионеров привели к тому, что в конце июня Лукашенко подписал Указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Он вступит в силу 1 августа и, как ожидается, освободит людей из пенсионной ловушки.
Что изменил новый указ?
Указ сократил страховой стаж до десяти лет военным и другим силовикам. Условие — отслужить не меньше десяти лет и заработать общий трудовой стаж 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).
Получается, наш герой Иван Снитко теперь может рассчитывать на трудовую пенсию. Он уже успел накопить 10 лет страхового стажа.
— Я юристам сказал: как указ вступит в силу, беру коньяк, шампанское и приезжаю к ним в гости, — радуется будущий пенсионер, который в свои 62 по-прежнему работает охранником на заводе и пока не решил, уходить ли на заслуженный отдых. — Если здоровье будет позволять, то буду работать. Посмотрим, что там за пенсию мне насчитают. Может, и уволюсь. Будет больше времени с внуками общаться, с женой.
Тем, кто ухаживал за инвалидами и престарелыми, страховой стаж тоже сократили до десяти лет, но при этом подняли общий трудовой. Почти в два раза! До 35 лет для женщин и до 40 лет для мужчин. И в этом юристы и потенциальные пенсионеры уже видят проблему.
— Лишь единицы из тех, кто занимался уходом за инвалидами и престарелыми, смогут насобирать столько лет трудового стажа и получить право на трудовую пенсию, — считает Дмитрий Черных.
Поэтому Елизавета Тамашевич радоваться новому указу не спешит. Она не уверена, что ей хватит общего трудового стажа.
— Наверное, год доработать надо будет. Хотя это уже не 8 лет, и то хорошо, — говорит женщина. — Я еще боюсь верить. Не знаю, получится — не получится. За этот год два раза в больнице лежала. Потому что нервы, и давление, и все на свете. Кому начинаю рассказывать, сразу слезы в три ручья. То ли от обиды, то ли от чего, уже сама не знаю.
А вот Виктория Петровна даже по новому указу права на пенсию не получит. Теперь ей хватает страхового стажа, но недостаточно трудового: у нее 26 лет, а нужный минимум подняли до 35.
— Этот указ сделали для военных и милиционеров, а тех, кто за инвалидами ухаживает, вплели просто, сделали вид, что и о них позаботились, — негодует Виктория Петровна.
Нужно показать чиновникам, что конкретная ситуация у многих людей не решилась
Ее муж работает на нескольких работах, чтобы их семья могла хоть как-то жить.
— Мы очень скромно питаемся, — рассказывает о своей жизни женщина. — Мясо очень редко бывает, в основном кашки разные, капусточка, кефирчик, молоко водой разбавляю, потому что по-другому не могу себе позволить. Я, конечно, не думала, что доживу до такого унижения. Я же тоже работала! И почему сейчас я никто и ничего не заслужила?
Правозащитник Дмитрий Черных согласен с тем, что новый указ по части трудового стажа несправедлив:
— Было бы логично, если бы установили не 35 и 40 лет трудового стажа, а хотя бы 25 и 30. Чуть больше, чем у всех, но заработать его было бы вполне реально.
В Белорусском Хельсинкском комитете считают, что такие важные вопросы, как пенсионное обеспечение, надо регулировать не указами Лукашенко, а проводить как изменения в законе через парламент, чтобы была возможность обсуждения этих изменений.
— Но еще очень важно, чтобы люди сами проявляли инициативу и обращались в министерство труда, Лукашенко, к «депутатам» с описанием той ситуации, в которой они оказались, — говорит Дмитрий Черных. — Нужно показать чиновникам, что конкретная ситуация у многих людей не решилась. Сотни белорусов по-прежнему находятся в этой пенсионной ловушке и остаются без средств к существованию.