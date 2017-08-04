Солидарность - большая сила 1 4.08.2017, 22:35

Фото: tut.by

Международная поддержка не раз помогала белорусам в трудную минуту.

Пятый год подряд в Беларуси отмечается Международный день солидарности с гражданским обществом и правозащитным движением Беларуси. День солидарности возник 4 августа 2012 года как ответ на арест Алеся Беляцкого - руководителя Правозащитного центра "Весна", передает «Радыё Рацыя».

"Международная солидарность - это большая сила, которая много положительного сделала в Беларуси для оппонентов режима, а прежде всего - уменьшило их сроки во время тюремного заключения, говорит член Правозащитного центра" Весна " Сергей Русецкий из Березы.

- В разных странах выражают солидарность с политзаключенными в Беларуси. Значительная часть из них была освобождена и перед выборами. И теперь перед саммитом ОБСЕ в Минске власти выпустили задержанных патриотов, - говорит правозащитник.

Власти так или иначе должны реагировать на то, что солидарность мира с Беларусью есть.

По cловам Сергея Русецкого, благодаря международной солидарности Алесь Беляцкий вышел на свободу на год раньше. И теперь при нападении на РЭП властям нужно помнить, что связь с международными структурами в профсоюза есть.