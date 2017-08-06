Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР 4 6.08.2017, 8:07

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Санкции практически ставят Ким Чен Ына в условия международной изоляции.

Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи, сообщает ria.ru.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, среди прочего, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Счета Банка внешней торговли КНДР будут заморожены, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запретят входить в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное соблюдение ограничений позволит на миллиард долларов сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, которые сейчас составляют около трех миллиардов долларов.

Комментируя резолюцию, постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что теперь ресурс санкций против Северной Кореи исчерпан. Он подчеркнул, что решение СБ ООН должно стать частью политической стратегии, в которую Пхеньян еще предстоит вовлечь.

США отказались подтвердить в резолюции СБ ООН отказ от смены режима в КНДР

Небензя также сообщил, что США отказались включить в резолюцию отказ от попыток смены режима в КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В июле КНДР провела два пуска ракеты "Хвасон-14", сообщив об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Власти США также заявили, что Северная Корея испытывала межконтинентальную ракету, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытаний соответствовали баллистической ракете средней дальности.