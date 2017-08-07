Экономист: Осенью цены вновь начнут расти 1 7.08.2017, 13:39

В конце года цены достигнут максимума.

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отреагировал на высказывания министра экономики Владимира Зиновского о том, что «все будет хорошо».

В интервью государственному телевидению высокопоставленный чиновник выдал оптимистичный прогноз.

– Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо, – заявил министр.

По словам чиновника, причиной для оптимизма служит «рост белорусской экономики», который наблюдается в последнее время.

Журналисты поинтересовались у эксперта, стоит ли белорусам верить заявлениям министра.

– Что касается роста цен, то инфляция носит сезонный характер – известно, что летом, особенно в августе, она достигает минимальных значений, – отметил экономист.

Но это ни в коем случае не должно обнадеживать белорусских чиновников, уверен доктор экономических наук:

– Поздней осенью цены вновь начнут расти – и достигнут максимума в конце года, когда работникам обычно выплачивают премии. А даже если зарплаты увеличат на 15%, то производительность труда так быстро не вырастет никаким чудом! В этой ситуации есть риск, что сорвется курс рубля.

По словам экономиста, обвала в будущем исключать нельзя. Особенно учитывая неважное состояние белорусской экономики.

– Они говорят о том, что ВВП вырос на 1%? Этой цифрой не стоит обнадеживаться. Да, это был бы приличный результат для большой и мощной экономики, как Германия. А для нас это ерунда, это действительно статистическая погрешность. Нам нужно расти минимум на 5-6%, чтобы подтянуться к развитым странам, а не продолжать отставать. Пока мы только отстаем.