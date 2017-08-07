Экономист: Осенью цены вновь начнут расти

Экономист: Осенью цены вновь начнут расти1
- 7.08.2017, 13:39
В конце года цены достигнут максимума.
Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отреагировал на высказывания министра экономики Владимира Зиновского о том, что «все будет хорошо».
В интервью государственному телевидению высокопоставленный чиновник выдал оптимистичный прогноз.
– Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо, – заявил министр.
По словам чиновника, причиной для оптимизма служит «рост белорусской экономики», который наблюдается в последнее время.
Журналисты поинтересовались у эксперта, стоит ли белорусам верить заявлениям министра.
– Что касается роста цен, то инфляция носит сезонный характер – известно, что летом, особенно в августе, она достигает минимальных значений, – отметил экономист.
Но это ни в коем случае не должно обнадеживать белорусских чиновников, уверен доктор экономических наук:
– Поздней осенью цены вновь начнут расти – и достигнут максимума в конце года, когда работникам обычно выплачивают премии. А даже если зарплаты увеличат на 15%, то производительность труда так быстро не вырастет никаким чудом! В этой ситуации есть риск, что сорвется курс рубля.
По словам экономиста, обвала в будущем исключать нельзя. Особенно учитывая неважное состояние белорусской экономики.
– Они говорят о том, что ВВП вырос на 1%? Этой цифрой не стоит обнадеживаться. Да, это был бы приличный результат для большой и мощной экономики, как Германия. А для нас это ерунда, это действительно статистическая погрешность. Нам нужно расти минимум на 5-6%, чтобы подтянуться к развитым странам, а не продолжать отставать. Пока мы только отстаем.